Αλλεργίες: Γιατί πλέον ξεκινούν νωρίτερα και ποιοι παράγοντες ευθύνονται

Η «εποχή των αλλεργιών» φαίνεται πως φέτος έκανε νωρίτερα την εμφάνισή της. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν συμπτώματα όπως φτέρνισμα, ρινική καταρροή, φαγούρα στα μάτια και βήχα ήδη από τα τέλη του χειμώνα. Τι αλλάζει, όμως, και γιατί οι αλλεργίες δείχνουν να προηγούνται χρονικά;

Η κλιματική αλλαγή και η παρατεταμένη ανθοφορία

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι οι ήπιοι χειμώνες και οι αυξημένες θερμοκρασίες. Όταν ο χειμώνας δεν είναι αρκετά ψυχρός, τα φυτά «μπερδεύονται» και ξεκινούν νωρίτερα τη διαδικασία της ανθοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η γύρη –ο κύριος ένοχος για την εποχική αλλεργική ρινίτιδα– απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα πιο νωρίς και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μελέτες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η περίοδος υψηλής συγκέντρωσης γύρης έχει επιμηκυνθεί, ενώ σε πολλές περιοχές καταγράφονται και υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στο παρελθόν. Η κλιματική μεταβολή δεν επηρεάζει μόνο τη διάρκεια αλλά και την ένταση της αλλεργικής περιόδου.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση ως επιβαρυντικός παράγοντας

Η ατμοσφαιρική ρύπανση λειτουργεί σαν «πολλαπλασιαστής» του προβλήματος. Τα μικροσωματίδια και οι ρύποι προσκολλώνται στη γύρη, την καθιστούν πιο επιθετική για το αναπνευστικό σύστημα και διευκολύνουν τη διείσδυσή της στους βρόγχους. Το αποτέλεσμα είναι πιο έντονα συμπτώματα, ακόμη και σε άτομα που μέχρι πρότινος είχαν ήπια ή περιστασιακή ευαισθησία.

Σε αστικά κέντρα, όπου η ρύπανση είναι αυξημένη, οι αλλεργίες συχνά εκδηλώνονται πιο έντονα και με μεγαλύτερη διάρκεια.

Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα

Η εποχική αλλεργία εκδηλώνεται κυρίως με:

Επαναλαμβανόμενα φτερνίσματα

Ρινική συμφόρηση ή καταρροή

Κνησμό σε μάτια και μύτη

Δακρύρροια

Ξηρό βήχα

Σε άτομα με άσθμα, η έκθεση σε αυξημένη γύρη μπορεί να επιδεινώσει τα αναπνευστικά συμπτώματα.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Οι ειδικοί συνιστούν:

Παρακολούθηση των επιπέδων γύρης, ιδιαίτερα τις ημέρες με ξηρό καιρό και άνεμο

Κλείσιμο παραθύρων τις ώρες υψηλής συγκέντρωσης

Πλύσιμο προσώπου και μαλλιών μετά την επιστροφή στο σπίτι

Χρήση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, σε συνεννόηση με γιατρό

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προληπτική λήψη αντιισταμινικών ή η έναρξη ρινικών σπρέι πριν από την κορύφωση της περιόδου μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ένταση των συμπτωμάτων.

Μια νέα «κανονικότητα»;

Η πρώιμη έναρξη των αλλεργιών φαίνεται να μην αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο αλλά τάση των τελευταίων ετών. Οι μεταβολές στο κλίμα και στο αστικό περιβάλλον δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την παρατεταμένη παρουσία αλλεργιογόνων.

Για πολλούς πάσχοντες, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια ταλαιπωρίας. Για την επιστημονική κοινότητα, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν άμεσα και καθημερινά την υγεία μας.