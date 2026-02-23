Wall Street: Απώλειες με φόντο την αβεβαιότητα για τους αμερικανικούς δασμούς

Πτωτικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης λόγω της πτώσης των μετοχών, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τους «ανταποδοτικούς» δασμούς του.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 821 μονάδες ή 1,66%, στις 48.804,06 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινήθηκε με μείωση 1,04%, στις 6.837,75 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite παρουσίασε μείωση κατά 1,13%, στις 22.627,273 μονάδες.

Ο πρόεδρος Τραμπ συνέχισε να υποστηρίζει την επιβολή δασμών προειδοποιώντας για υψηλότερα τέλη σε χώρες που, όπως είπε, θέλουν να «παίζουν παιχνίδια» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.

Μάλιστε, όπως είπε, εκείνες οι χώρες που έχουν «εκμεταλλευτεί» τις ΗΠΑ για χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, θα αντιμετωπιστούν με πολύ υψηλότερους δασμούς έγραψε σε ανάρτησή του.

Οι εξελίξεις αυτές προέκυψαν αφού ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα αυξήσει τον παγκόσμιο δασμολογικό συντελεστή στο 15%, από το 10% που είχε ανακοινώσει την Παρασκευή. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, αν και δεν ήταν σαφές αν είχαν υπογραφεί επίσημα έγγραφα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Είπε επίσης ότι επιπλέον επιβαρύνσεις θα επιβληθούν τους επόμενους μήνες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για την ενέργεια και υπέδειξαν ότι οι εμπορικές συμφωνίες τους με τις ΗΠΑ ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σε ανακοίνωση το Σαββατοκύριακο ότι «η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη “δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία επωφελούς” διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων» και ζήτησε «πλήρη σαφήνεια» από την αμερικανική κυβέρνηση για τα επόμενα βήματά της.

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού αυξήθηκαν τη Δευτέρα, καθώς οι νέοι δασμοί ενίσχυσαν την αβεβαιότητα των αγορών σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού και της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ο χρυσός άμεσης παράδοσης ενισχύθηκε περίπου κατά 2%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3%.

Το Bitcoin υποχώρησε, πέφτοντας κάτω από τα 65.000 δολάρια, σημειώνοντας πτώση άνω του 4%.

Η Wall Street προέρχεται από μια ασταθή συνεδρίαση, με τις μετοχές αρχικά να ανεβαίνουν την Παρασκευή μετά τη σημαντική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, πριν υποχωρήσουν και στη συνέχεια τελικά ανακάμψουν ξανά. Οι επενδυτές ήλπιζαν ότι η κίνηση θα μείωνε τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών τους εταίρων και θα οδηγούσε σε πιθανές επιστροφές χρημάτων σε εταιρείες που επηρεάστηκαν από τους δασμούς.

Ωστόσο, η μεταβλητότητα γύρω από την παγκόσμια δασμολογική πολιτική του Τραμπ — η οποία επιβλήθηκε βάσει του Άρθρου 122 του Νόμου Εμπορίου του 1974, που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς για 150 ημέρες μέχρι να απαιτηθεί έγκριση από το Κογκρέσο — ενδέχεται να μην τελειώσει σύντομα.

«Το μεγάλο ερώτημα για την οικονομία είναι τι θα συμβεί μετά από αυτές τις εξελίεξεις. Αν η πολιτική δασμών συνεχίσει σε αυτή την πορεία, μπορεί κάλλιστα να επιστρέψουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο αργότερα φέτος», δήλωσε ο Μάικλ Λάντσμπεργκ, επικεφαλής επενδύσεων στην Landsberg Bennett Private Wealth Management. «Η διαρκής εναλλαγή με τους δασμούς πιθανότατα θα αποτελέσει αποσπαστικό θέμα για τις αγορές στο υπόλοιπο της χρονιάς, αν και με μικρότερη μεταβλητότητα από το αρχικό σοκ του περασμένου Απριλίου.»