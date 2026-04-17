Wall Street: Ράλι λόγω ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

Έντονη ανοδική κίνηση καταγράφουν οι δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, αφού το Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοιχτά», μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξάνεται κατά 2,32%, στις 49.707,55 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει άνοδο 1,47%, στις 7.144,61 μονάδες. ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 7.100 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κερδίζει 1,65%, στις 24.501,189 μονάδες. Και οι δύο δείκτες καταγράφουν νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά. Ο Russell 2000 έφτασε επίσης σε νέο υψηλό. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης κατέγραφε τελευταία άνοδο 2,01%.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί σε δήλωση του ανέφερε ότι «…σε συμφωνία με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την ίδια ημέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν, καθώς μειώθηκαν οι φόβοι για διαταραχή της προσφοράς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 10%, διαπραγματευόμενα λίγο πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε πτώση 9%, λίγο πιο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Μετοχές σε βασικούς κλάδους που επηρεάζονται από ενδεχόμενο κλείσιμο των στενών, όπως οι εταιρείες κρουαζιέρας και οι αεροπορικές, ανέκαμψαν. Οι μετοχές της Boeing και της Royal Caribbean, για παράδειγμα, σημείωσαν άνοδο 4% και 9% αντίστοιχα. Άλλες εταιρείες, όπως η Amazon και η Airbnb, κινήθηκαν επίσης ανοδικά.

«Αυτό αποτελούσε σημαντικό βαρίδι για την αγορά επί αρκετές εβδομάδες», δήλωσε ο Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial. «Το άνοιγμα σηματοδοτεί ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν και μια σημαντική μείωση του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία.»

Οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία έχουν ωθήσει τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά τις τελευταίες ημέρες, με τους τρεις βασικούς δείκτες να κατευθύνονται προς μια σαφώς θετική εβδομάδα. Ο Dow έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 3%, ο S&P 500 έχει αυξηθεί πάνω από 4% και ο Nasdaq έχει σημειώσει άνοδο άνω του 6%.