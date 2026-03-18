Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,50%-3,75% - Πτώση λόγω πληθωριστικών πιέσεων στη Wall Street

Αμετάβλητα διατήρησε, εκ νέου, τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στο εύρος του 3,5%. Η απόφαση της Fed έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τους επενδυτές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, με την τιμή του Brent να ξεπερνά τα 109 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, σε μια άνοδο κατά σχεδόν 50% από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η δημοσίευση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Φεβρουάριο ήταν επίσης υψηλή (0,7% έναντι προβλέψεων για αύξηση 0,3%), με τις αγορές να περιορίζουν δραστικά τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι πλέον ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων πριν από τον Δεκέμβριο τουλάχιστον.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις δηλώσεις που θα κάνει σύντομα ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Wall Street: Πτώση λόγω πληθωριστικών πιέσεων

Στο μεταξύ, πτώση καταγράφουν την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού που ήταν υψηλότερος του αναμενόμενου, σε μια στιγμή κατά την οποία οι traders αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ για την πορεία των επιτοκίων.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κινείται πτωτικά κατά 0,99%, στις 46.528,99 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 0,66%, στις 6.671, 27 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,63%, στις 22.349,061 μονάδες.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού, που παρακολουθεί τις μεταβολές στις τιμές χονδρικής, αυξήθηκε κατά 0,7% τον Φεβρουάριο, πολύ πάνω από το 0,3% που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η έκθεση δείχνει ότι ο πληθωρισμός βρισκόταν ήδη σε «εύθραυστη» κατάσταση πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν - ένα γεγονός που έχει εντείνει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό εν μέσω αυξανόμενων τιμών πετρελαίου.

«Ο υψηλότερος από τον αναμενόμενο δείκτης σχετίζεται συγκεκριμένα με τους δασμούς», δήλωσε ο Todd Schoenberger, CIO της CrossCheck Management, σημειώνοντας ότι τα μέταλλα, οι βιομηχανικές εισροές και το κόστος παραγωγής καταγράφουν αυξήσεις. «Πρόκειται για δομικό πληθωρισμό, όχι προσωρινό, και είναι πιθανό να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική βαθιά μέσα στο τρίτο τρίμηνο».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου στις ΗΠΑ κινήθηκαν ανοδικά, με το West Texas Intermediate να αυξάνεται πάνω από 2% στα 98 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent σημείωσε άνοδο 5% στα 108 δολάρια το βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από αναφορές ότι το Ισραήλ έπληξε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν στην επαρχία Μπουσέρ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε για 60 ημέρες τον αμερικανικό ναυτιλιακό νόμο γνωστό ως Jones Act, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει τις τιμές του πετρελαίου.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην αναμενόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια. Οι αγορές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5% έως 3,75%. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν τυχόν ενδείξεις από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, για το αν οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική νομισματική πολιτική.

«Οι αγορές συνεχίζουν να κινούνται με κάποια επιφυλακτικότητα ενόψει της απόφασης της Fed και των αυξημένων τιμών πετρελαίου. Αν και η Fed πιθανότατα θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, οι επενδυτές θα εξετάσουν πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα τοποθετηθούν σχετικά με τη σύγκρουση με το Ιράν στο πλαίσιο των πληθωριστικών κινδύνων και των πιθανών επιπτώσεων στην οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Ameriprise Financial.

Σε ό,τι αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Micron Technology, καθώς η εταιρεία ημιαγωγών αναμένεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η μετοχή έχει καταγράψει σημαντική άνοδο φέτος, με κέρδη σχεδόν 62%, λόγω της εκρηκτικής ζήτησης για μνήμες.