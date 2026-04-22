Wall Street: Η παράταση της εκεχειρίας φέρνει κέρδη

Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της είδησης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν. Παράλληλα, το επενδυτικό κλίμα ενισχύεται και από τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 1,13% σημειώνοντας νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,69%, στις 7.112,10 μονάδες. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κερδίζει 0,51%, στις 49.401,76 μονάδες.

«Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά κατακερματισμένη, κάτι όχι απροσδόκητο, και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας στη χώρα του Ιράν μέχρις ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ. «Θα παρατείνω την εκεχειρία μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε.

Ακόμη και μετά την παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ, το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέσχεσε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι εντάσεις παραμένουν στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Πέρα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, το κλίμα ενισχύθηκε και από ένα ισχυρό ξεκίνημα της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Οι μετοχές της Boeing σημείωσαν άνοδο άνω του 4% μετά την ανακοίνωση μικρότερης του αναμενόμενου ζημίας για το πρώτο τρίμηνο. Οι μετοχές της GE Vernova εκτινάχθηκαν κατά 10% αφού τα έσοδα του πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Οι δύο αυτές εταιρείες συγκαταλέγονται στο πάνω από 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Την περασμένη εβδομάδα, ο S&P 500 διέγραψε όλες τις απώλειες που είχε καταγράψει από την έναρξη του πολέμου, καθώς αυξήθηκαν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση.

Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Στέφανι Αλιάγκα, στρατηγικός αναλυτής στη JPMorgan Asset Management, αναμένει ότι η άνοδος θα συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση της παραγωγικότητας.

«Είναι σαφές ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο όπου όλα είναι ασφαλή όσον αφορά αυτή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι αγορές κοιτούν προς το μέλλον και η πραγματικότητα είναι ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε πορεία αποκλιμάκωσης», δήλωσε η Αλιάγκα στο CNBC. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες και το ακριβές χρονοδιάγραμμα — και αυτό παραμένει κίνδυνος για τις αγορές, ιδιαίτερα για μια αγορά που κινήθηκε τόσο γρήγορα ώστε να προεξοφλήσει ότι όλα είναι εντάξει. Συνεπώς, υπάρχει κάποια μεταβλητότητα. Αλλά τελικά αυτά είναι μικρά εμπόδια σε μια πορεία αγοράς που κινείται ανοδικά».