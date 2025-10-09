Wall Street: Απώλειες εν μέσω κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ

Αρνητικά πρόσημα σημειώνουν στο άνοιγμα της Πέμπτης οι δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, κάνοντας μια παύση από τα πρόσφατα κέρδη τους, καθώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίζεται.

Ο S&P 500 σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,28% στις 6.734,59 μονάδες. Ο Nasdaq υποχωρεί 0,22% στις 22.992,013 μονάδες. Ομοίως και ο Dow Jones κατά 0,36% στις 46.433,36 μονάδες.

Την Τετάρτη, ο Nasdaq είχε κέρδη πάνω από 1% και έκλεισε πάνω από τις 23.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του, ωστόσο η ανοδική του πορεία δεν συνεχίστηκε.

Η Costco ήταν ένα από τα φωτεινά σημεία της ημέρας, καθώς οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 2% μετά την ανακοίνωση των ισχυρών στοιχείων πωλήσεων για τον Σεπτέμβριο από την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης. Η Delta Air Lines

ήταν ένας άλλος κερδισμένος της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 5% χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη.

«Υπάρχουν λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, αλλά δεν θα με εξέπληττε να δούμε περισσότερη μεταβλητότητα», δήλωσε ο Kevin Mahn, επικεφαλής επενδύσεων της Hennion & Walsh Asset Management, στο πρόγραμμα «Closing Bell Overtime» του CNBC. «Όταν έρθει αυτή η μεταβλητότητα, τα χρήματα θα βγουν από την άκρη».

Δεν υπάρχουν σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις για την Πέμπτη λόγω του συνεχούς shutdown της κυβέρνησης.