Wall Street: Απώλειες εν μέσω κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ
09/10/2025 • 19:43
Αρνητικά πρόσημα σημειώνουν στο άνοιγμα της Πέμπτης οι δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, κάνοντας μια παύση από τα πρόσφατα κέρδη τους, καθώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίζεται.

Ο S&P 500 σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,28% στις 6.734,59 μονάδες. Ο Nasdaq υποχωρεί 0,22% στις 22.992,013 μονάδες. Ομοίως και ο Dow Jones κατά 0,36% στις 46.433,36 μονάδες.

Την Τετάρτη, ο Nasdaq είχε κέρδη πάνω από 1% και έκλεισε πάνω από τις 23.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του, ωστόσο η ανοδική του πορεία δεν συνεχίστηκε.

Η Costco ήταν ένα από τα φωτεινά σημεία της ημέρας, καθώς οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 2% μετά την ανακοίνωση των ισχυρών στοιχείων πωλήσεων για τον Σεπτέμβριο από την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης. Η Delta Air Lines
ήταν ένας άλλος κερδισμένος της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 5% χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη.

«Υπάρχουν λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, αλλά δεν θα με εξέπληττε να δούμε περισσότερη μεταβλητότητα», δήλωσε ο Kevin Mahn, επικεφαλής επενδύσεων της Hennion & Walsh Asset Management, στο πρόγραμμα «Closing Bell Overtime» του CNBC. «Όταν έρθει αυτή η μεταβλητότητα, τα χρήματα θα βγουν από την άκρη».

Δεν υπάρχουν σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις για την Πέμπτη λόγω του συνεχούς shutdown της κυβέρνησης.

