Wall Street: Κέρδη παρά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου

Ελαφρά ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) πλησίασε τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Και αυτό γιατί μεταξύ των επενδυτών επικρατεί αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,65%, στις 48.223,20 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς, S&P 500 ενισχύεται κατά 0,58%, στις 6.821,97 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κερδίζει 0,67%, στις 22.787,775 μονάδες.

Πάντως, οι τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αυξήθηκαν ξανά την Πέμπτη, ασκούν πίεση στις μετοχές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate νωρίτερα εκτινάχθηκαν κατά 7%, ξεπερνώντας τα 101 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας στις 20:00 στα 98,02 δολάρια. Τα διεθνή συμβόλαια Brent κινήθηκαν 4% υψηλότερα, πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι για να περιοριστεί η αύξηση στα 96,08 δολάρια το βαρέλι, αύξηση 1,41%

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από άνοδο άνω του 2% και για τους τρεις βασικούς αμερικανικούς δείκτες στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον Dow να καταγράφει την καλύτερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025 - όταν ο Τραμπ είχε μετριάσει τη στάση του σχετικά με ορισμένους από τους αρχικά υψηλούς δασμούς του.

Η «διπλής κατεύθυνσης» εκεχειρία, ωστόσο, εξαρτιόταν από τη συμφωνία του Ιράν να επαναλειτουργήσει τα Στενά. Η Τεχεράνη συμφώνησε να ανοίξει τη θαλάσσια οδό για τις επόμενες δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν όλες οι επιθέσεις,

Ωστόσο, αργότερα την Τετάρτη, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έχουν ήδη παραβιάσει τη συμφωνία εκεχειρίας. Οι παραβιάσεις, όπως είπε, περιλαμβάνουν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, την είσοδο drone στον ιρανικό εναέριο χώρο και την άρνηση του δικαιώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας να εμπλουτίζει ουράνιο.

Εν τω μεταξύ, η συνολική κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, καθώς μόνο ορισμένα φορτηγά πλοία — που μεταφέρουν ξηρό φορτίο και όχι πετρέλαιο — έχουν διασχίσει τη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό.

Παρά την ανάκαμψη της αγοράς την Τετάρτη, εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι γύρω από τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Eric Johnston, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών και μακροοικονομίας στην Cantor Fitzgerald. Μιλώντας στο CNBC ανέφερε ότι «...βραχυπρόθεσμα, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι», είπε.

«Υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι και, μέχρι στιγμής, τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν ανοίξει. Άρα οι κίνδυνοι παραμένουν και τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θεωρούμε ότι πρόκειται για ευκαιρία αγοράς».