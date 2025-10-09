Θετικά πρόσημα στις ασιατικές αγορές, άλμα για τον Nikkei - «Εκτοξεύθηκαν» κατά 13% οι μετοχές της SoftBank

Οι μετοχές της SoftBank εκτινάχθηκαν έως και 13% την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου ο ιαπωνικός «κολοσσός» ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά του τμήματος ρομποτικής της ελβετικής εταιρείας μηχανικής ABB έναντι 5,4 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συμφωνία, που τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών διεθνώς, σημαίνει ότι η ABB δεν θα προχωρήσει τελικά στην απόσχιση και εισαγωγή της δραστηριότητας ρομποτικής ως ξεχωριστής εισηγμένης εταιρείας.

Το άλμα των τεχνολογικών μετοχών ώθησε τον Nikkei σε άνοδο 1,75% και τον έφερε ξανά κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα offshore funds αγόρασαν ιαπωνικές μετοχές αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων γιεν (16,40 δισ. δολάρια) κατά την εβδομάδα που έληξε στις 4 Οκτωβρίου.

Το χρηματιστήριο στην Ταϊβάν έκλεισε με άνοδο 1,2% κάνοντας νέο ρεκόρ, ενώ ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύθηκε 0,3%.

Οι κινεζικές blue chips του CSI 300 σημείωσαν άνοδο 1,43% με την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης μετά από μια εβδομάδα διακοπών.

Το Πεκίνο ανέφερε ότι οι καταναλωτές ξόδεψαν 809 δισεκατομμύρια γιουάν (113,52 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά τη διάρκεια των διακοπών.

H Κίνα ανακοίνωσε επίσης νέους περιορισμούς στην εξαγωγή ορυκτών σπάνιων γαιών και εξοπλισμού, που αποτελούν σημείο τριβής στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,25% στις 8.969,8 μονάδες.

Κέρδη κατέγραψαν και ο NIFTY 50 της Ινδίας κατά 0,47% στις 25.163,35 μονάδες, ο HSI του Χάνγκ Σενγκ κατά 0,08% στις 26.848,91 μονάδες

Οι αγορές στη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

«Το επόμενο σύνορο της SoftBank είναι η Physical AI. Μαζί με την ABB Robotics θα ενώσουμε κορυφαία τεχνολογία και ταλέντο υπό το κοινό μας όραμα να συγχωνεύσουμε την Artificial Super Intelligence και τη ρομποτική — οδηγώντας μια πρωτοποριακή εξέλιξη που θα προωθήσει την ανθρωπότητα προς τα εμπρός», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ιδρυτής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον.

Η Artificial Super Intelligence (ASI), σύμφωνα με τον Σον, είναι μια μορφή Τεχνητής Νοημοσύνης 10.000 φορές πιο έξυπνη από τον άνθρωπο.

Ο Σον έχει επιδιώξει να τοποθετήσει τη SoftBank στο επίκεντρο της αναδυόμενης «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης μέσω επενδύσεων και εξαγορών σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς. Η SoftBank, για παράδειγμα, διαθέτει την Arm, εταιρεία σχεδίασης μικροτσίπ, και κατέχει σημαντικό ποσοστό στην OpenAI.

Η Graphcore, βρετανική εταιρεία σχεδίασης τσιπ που ανήκει επίσης στη SoftBank, σχεδιάζει επένδυση 1,3 δισ. δολαρίων στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέου ερευνητικού κέντρου, όπως μετέδωσε το Bloomberg την Πέμπτη.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται κατά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Ινδία αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενου από επιχειρηματική αποστολή.





