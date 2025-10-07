Συνεχίζεται η επιφυλακτικότητα στις ευρωαγορές εξαιτίας της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία

Νευρικότητα παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αγορές στο άνοιγμα της Τρίτης, την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκόρνου, η οποία βύθισε τη χώρα σε μια νέα πολιτική κρίση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX παρουσιάζει μικρές απώλειες της τάξης του 0,02% στις 570,15 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης χάνει 0,08% στις 24.376,15 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου εμφανίζει οριακά κέρδη της τάξης του 0,02% στις 9.480,61. Απώλειες σημειώνει και ο γαλλικός CAC κατά 0,27% στις 7.950,43 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,28% στις 43.026 μονάδες.

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Λεκορνί τη Δευτέρα, η οποία ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τον διορισμό του νέου Υπουργικού Συμβουλίου και μόλις 27 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στη Γερμανία, τα στοιχεία για τις παραγγελίες των εργοστασίων απογοήτευσαν σημαντικά τις αγορές. Τον Αύγουστο, οι νέες παραγγελίες στον μεταποιητικό τομέα μειώθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν μηνιαία αύξηση 1,1%.

Στον τομέα της υγείας, οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών σημείωσαν πτώση 0,6%, με τη γερμανική Bayer και τη δανική Novo Nordisk να υποχωρούν κατά περίπου 2% η καθεμία.

Οι κορυφαίες εταιρείες άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Rheinmetall και BAE Systems, έχασαν περίπου 1% η καθεμία, σύροντας τον κύριο δείκτη προς τα κάτω.