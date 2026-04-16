Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές αναμένοντας τις συζητήσεις ΗΠΑ και Ιράν

Κέρδη εμφανίζουν για την Πέμπτη τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης εν μέσω της συγκρατημένης αισιοδοξίας των επενδυτών για αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε την αισιοδοξία της για το ότι οι συζητήσεις με το Ιράν μπορούν να επαναρχίσουν στο Πακιστάν μέσα στα επόμενα 24ωρα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως μέσα στην Πέμπτη θα γίνει συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Οι αγορές διακρίνουν «πάτημα» αισιοδοξίας για την κρίση στη Μέση Ανατολή, παρόλο που τα Στενά του Ορμούζ -αυτή η ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας- παραμένουν κλειστά.

Η αύξηση των ενεργειακών τιμών λόγω του πολέμου έχει γίνει ήδη αισθητή στην Ευρώπη και αυξάνει τις εκτιμήσει για το ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις των βασικών τους επιτοκίων προκειμένου να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Αλεξάντερ Ντεμάρκο, δήλωσε πως η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να βιαστεί για να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της Ευρωζώνης, ακόμα και εάν η οικονομία της Ευρωζώνης ενδέχεται να οδεύει προς το αρνητικότερο εκ των τρίων σεναρίων που έχει καταρτίσει η ευρωτράπεζα για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, ανέφερε πως οι χώρες που επηρεάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν θα πρέπει να προετοιμαστούν για παρατεταμένες διαταραχές που συνδέονται με τη σύγκρουση, οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν για μήνες, ακόμη και αν διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία και επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ.

Στα μάκρο της ημέρας, η βρετανική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 0,5% για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

