Βρετανία: Πάνω από τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη του ΑΕΠ για τον Φεβρουάριο

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκε η ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS).

Το βρετανικό ΑΕΠ «έτρεξε» με ρυθμό 0,5% έναντι εκτίμησης των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για ανάπτυξη 0,2%.

Σε μηνιαία βάση η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5% για τον Φεβρουάριο έναντι εκτίμησης για ανάπτυξη 0,1%.

Η βιομηχανική παραγωγή σε ετήσιο επίπεδο συρρικνώθηκε κατά 0,4% έναντι εκτίμησης των αναλυτών για συρρίκνωση 1%.