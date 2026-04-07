Στάση αναμονής στις ευρωαγορές για το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν

Έντονη νευρικότητα καταγράφεται στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν από τις αργίες για το Πάσχα των Καθολικών και στρέφουν και πάλι την προσοχή τους στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) λήγει το τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν ουσιαστικά «κλειδωμένα».

Οι ΗΠΑ έχουν υπογραμμίζει πως εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί το αίτημα για την επαναλειτουργία των Στενών θα χτυπήσουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, κάτι που θα συνιστούσε μεγάλη κλιμάκωση στον πόλεμο που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι το Ιράν απέρριψε μια πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός 45 ημερών και σταδιακή επαναλειτουργία του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ζήτησε μια μόνιμη λύση που περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, εγγυήσεις ασφάλειας και αποζημίωση για ζημίες.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι τιμές του πετρελαίου Brent συνεχίζουν να κινούνται γύρω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις μερίδας των αναλυτών για το ότι οι ισχυρές κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια τους ώστε να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κεντρικός τραπεζίτης της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Ράντεφ, δήλωσε πως οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη κινδυνεύουν να ενισχυθούν ταχύτερα απ' ότι στο παρελθόν και σε αυτή την περίπτωση η ΕΚΤ θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια άμεσα.

