Απώλειες στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, με τους traders, όμως να «ποντάρουν» ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν τελικά σε συμβιβασμό.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,14%, στις 49.376,88 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 χάνει 0,36%, στις 7.100,69 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,54%, στις 24.337,214 μονάδες

Οι επενδυτές, πάντως, δυσκολεύονται να καταλήξουν σε ένα σενάριο χειρότερης περίπτωσης για τον πόλεμο, δεδομένης της ανάκαμψης των μετοχών από επίπεδα κοντά σε διόρθωση προς ιστορικά υψηλά.

«Ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται πλέον στο παρελθόν για την αγορά», δήλωσε ο David Wagner, επικεφαλής μετοχών και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aptus Capital Advisors, στο CNBC.

«Πολλοί μιλούν για κάποιο είδος επαναπροσδιορισμού αποτιμήσεων, επειδή θεωρούν ότι η αγορά ήταν πολύ ακριβή τα τελευταία χρόνια. Δεν πιστεύω καθόλου ότι αυτό ίσχυε», πρόσθεσε. «Η ιστορία των κερδών για τον S&P 500 δίνει σίγουρα στην αγορά κάποια προστασία ή δυναμική για να κινηθεί υψηλότερα... Πιστεύω ότι υπάρχει ένα αρκετά καλό περιβάλλον για αποδόσεις στις μετοχές στο εγγύς μέλλον, βασισμένο στη διεύρυνση των αποτιμήσεων και την αύξηση των κερδών.», συμπλήρωσε ο Wagner.

Οι μετοχές λογισμικού ενισχύθηκαν, με το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) να καταγράφει άνοδο 0,7%.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά τις εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 5%, ξεπερνώντας τα 87 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές Brent ενισχύθηκε επίσης κατά 5%, πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια κερδοφόρα εβδομάδα, με τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά μετά από κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Λιβάνου. Τότε, το Ιράν είχε δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είχαν ανοίξει ξανά, αν και μέχρι το Σάββατο η κυκλοφορία πλοίων σε αυτή τη σημαντική θαλάσσια οδό περιορίστηκε εκ νέου, με τα κρατικά μέσα να αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ «δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναλάβει ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά θα παραμείνει έως ότου το Ιράν συμφωνήσει με τις αμερικανικές απαιτήσεις, παρά τις δηλώσεις του Ιράν.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 4,5% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq Composite αυξήθηκε περίπου 7%. Ο τελευταίος κατέγραψε επίσης την Παρασκευή τη 13η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίασή του, ισοφαρίζοντας ένα σερί που είχε να εμφανιστεί από το 1992.