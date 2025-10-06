Wall Street

Άνοδο καταγράφουν ο δείκτης ευρείας αγοράς S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq με «ατμομηχανή» την πενταετή συμφωνία αξίας πολλών δισ. δολαρίων που ανακοίνωσαν η OpenAI και η AMD, με στόχο την κατασκευή και λειτουργία υπερσύγχρονων κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,38%, στις 6.741, 65 μονάδες, ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,68%, στις 22.934,926 μονάδες. Αντίθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,24%, στις 46.646,88 μονάδες λόγω της πτώσης των μετοχών της Home Depot και της Verizon.

Η συμφωνία OpenAI - AMD ενδέχεται να προσφέρει στην εταιρεία του ChatGPT μερίδιο 10% στον κατασκευαστή τσιπ. Η AMD θα αξιοποιήσει νέες μονάδες επεξεργασίας γραφικών που θα αναπτυχθούν σε βάθος ετών. Αντιθέτως, η Nvidia, βασικός ανταγωνιστής της AMD στους επεξεργαστές γραφικών, δέχθηκε πιέσεις μετά την ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Comerica κατέγραψαν άνοδο άνω του 10%, αφού η Fifth Third Bancorp συμφώνησε να εξαγοράσει την περιφερειακή τράπεζα έναντι 10,9 δισ. δολαρίων, σε μια συναλλαγή αποκλειστικά με μετοχές.

Η συγχώνευση θα δημιουργήσει την ένατη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ βάσει ενεργητικού. Το SPDR S&P Regional Banking ETF ενισχύθηκε στις προσδοκίες ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες στον τραπεζικό κλάδο. Συνολικά, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν αυξηθεί, ενισχύοντας το θετικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές φέτος.

Οι επενδυτές αγνόησαν προς το παρόν τις ανησυχίες για το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο έχει πλέον εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα του, καθώς οι νομοθέτες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση που θα τη διατηρούσε ανοιχτή. Το κλείσιμο έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση βασικών οικονομικών στοιχείων, όπως η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, που επρόκειτο να δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

«Προς το παρόν, η χρηματιστηριακή αγορά αγνοεί το κλείσιμο της κυβέρνησης και επικεντρώνεται περισσότερο στην αισιοδοξία για τα εταιρικά κέρδη και στην προοπτική πρόσθετων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed», δήλωσε ο Robert Edwards, επικεφαλής επενδύσεων στην Edwards Asset Management.