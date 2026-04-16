Η αισιοδοξία για τη Μέση Ανατολή και το ΑΕΠ της Κίνας έφεραν άνοδο στις ασιατικές αγορές

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν για την Πέμπτη τα περισσότερα εκ των μεγάλων χρηματιστηρίων της Ασίας, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Κίνα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ εξέφρασε την αισιοδοξία της για το ότι οι συζητήσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μπορούν να ξεκινήσουν τα επόμενα 24ωρα, δίνοντας «πάτημα» για τη δημιουργία θετικού κλίματος στις αγορές που έχουν δεχθεί μεγάλες πιέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ακόμα, ο Τραμπ δήλωσε μέσα στην Πέμπτη αναμένεται να γίνει μια συνάντησης μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στο εν λόγω μέτωπο.

Η αισιοδοξία στις αγορές προκύπτει και από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών, με την TSMC να ανακοινώνει κέρδη ρεκόρ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 εν μέσω της ισχυρής ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στα της Κίνας, το Πεκίνο ανακοίνωσε πως η ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου διαμορφώθηκε στο 5% για το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 2,48% στις 59.575 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 υποχώρησε 0,26% στις 8.955 μονάδες, ο Kospi στην Νότια Κορέα ενισχύθηκε 2,2% στις 6.226 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία υποχωρούσε 0,25% στις 24.172 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ισχυροποιήθηκε 0,7% στις 0,7% στις 4.056 μονάδες, ο Shenzhen Component ανέβηκε 1,9% στις 14.773 μονάδες και ο CSI 300 ενισχύθηκε 1% στις .735 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng καταγράφει κέρδη 1,6% στις 26.734 μονάδες.