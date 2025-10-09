Ευρωαγορές: Συνεχίζεται η επιφυλακτικότητα - Απώλειες για τις τράπεζες

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται στο άνοιγμά τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον τραπεζικό τομέα να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες.

Το έναυσμα για τις τράπεζες έδωσαν οι απώλειες της HSBC, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδιωτικοποιήσει την Hang Seng Bank του Χονγκ Κονγκ, αν και τα κέρδη των μετοχών των εταιρειών εξόρυξης και τεχνολογίας συνέβαλαν στον περιορισμό των συνολικών απωλειών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι αμετάβλητος αλλά κοντά στο ιστορικό υψηλό που σημείωσε την Τετάρτη.

Στις άλλες αγορές, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 0,35% όπως και ο CAC στο Παρίσι (+0,3%). Απώλειες καταγράφει ο FTSE στο Λονδίνο (-0,25%) και ο FTSE MIB στο Μιλάνο (-0,2%).

Οι μετοχές της HSBC υποχωρούν κατά 6,6% μετά την ανακοίνωση της βρετανικής τράπεζας για σχέδια ιδιωτικοποίησης της Hang Seng σε μια συμφωνία αξίας 106,1 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (13,64 δισεκατομμύρια δολάρια). Ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας υποχωρεί 1,2%.

Η Lloyds Banking Group σημειώνει πτώση 3,4% μετά την ανακοίνωση της τράπεζας ότι πιθανόν θα χρειαστεί να διαθέσει περισσότερα μετρητά για να καλύψει το κόστος αποζημίωσης των πελατών της που έχουν χρηματοδοτήσει την αγορά αυτοκινήτων.

Η γερμανική Gerresheimer καταγράφει πτώση 10,7% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των ετήσιων προβλέψεων της εταιρείας παραγωγής συσκευασιών και ιατρικού εξοπλισμού.

Αντίθετα με τη γενική κατήφεια, ο τομέας των βασικών πόρων, ο οποίος περιλαμβάνει τις κορυφαίες εταιρείες εξόρυξης της Ευρώπης, σημειώνει άνοδο 1,4%, ακολουθώντας την αύξηση των τιμών του χαλκού και του σιδηρομεταλλεύματος.

Οι μετοχές τεχνολογίας καταγράφουν άνοδο 0,4%, με επικεφαλής τη γαλλική Alten η οποία κινείται ανοδικά μετά την ανακοίνωση της εταιρείας συμβούλων πληροφορικής ότι θα διαχωρίσει τους ρόλους του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι μετοχές της Burberry καταγράφουν άνοδο 2,4% μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησης της μετοχής της βρετανικής εταιρείας πολυτελών ειδών από «hold» σε «buy» από την Deutsche Bank.