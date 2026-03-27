Ευρωαγορές: Νευρικότητα και επιφυλακτική στάση σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Υποτονικά κινούνται στο άνοιγμα της Παρασκευής τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την απόφαση Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για νέες αεροπορικές επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί οριακά 0,18%, όπως και ο DAX (-0,29%) στη Φρανκφούρτη, ενώ ανάλογα κινείται και ο CAC (-0,09%) στο Παρίσι. Ήπια ανοδικά (0,19% και 0,08%) άνοιξαν Λονδίνο και Μιλάνο αντίστοιχα.

Διπλωμάτες από την G7 πρόκειται να συναντηθούν στη Γαλλία, με τις εκκλήσεις του Λευκού Οίκου για διεθνή βοήθεια για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ να είναι πιθανό να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις, αν και μέχρι στιγμής, αυτά τα αιτήματα έχουν σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί.

Οι μετοχές των ΜΜΕ υποχωρούν κατά 1,4%, οδηγώντας τους κύριους κλάδους σε πτώση.

Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από αστάθεια, με τον δείκτη αναφοράς να υποχωρεί για λίγο κατά 10% τη Δευτέρα από το ιστορικό υψηλό του Φεβρουαρίου

Μεταξύ των μεμονωμένων μετοχών, η Pernod Ricard σημείωσε άνοδο 3,6% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας αλκοολούχων ποτών ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για μια πιθανή συγχώνευση με την Brown-Forman, ιδιοκτήτρια του Jack Daniel's.