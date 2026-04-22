Ευρωαγορές: Ανοδικές τάσεις αλλά με μικρές μεταβολές στο άνοιγμα

Υποτονικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρότι τα περισσότερα ανοίγουν με θετικό πρόσημα, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ανοδικά 0,28% ενώ στο ίδιο εύρος άνοιξαν η Φρανκφούρτη (DAX +0,26%), το Παρίσι (CAC +0,17%) και το Μιλάνο (FTSE MIB +0,29%), ενώ αμετάβλητος είναι ο FTSE στο Λονδίνο.

Ο πληθωρισμός της Βρετανίας αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων και από 3% τον προηγούμενο μήνα. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το υψηλότερο κόστος καυσίμων συνέβαλε στην αύξηση των τιμών.

Ο Suren Thiru, επικεφαλής οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία, δήλωσε ότι η παρατεταμένη προθεσμία εκεχειρίας του Τραμπ για το Ιράν «δεν θα αποτρέψει μια επώδυνη περίοδο επιτάχυνσης του πληθωρισμού με την εκτόξευση του κόστους ενέργειας και των τιμών των τροφίμων να είναι πιθανό να ανεβάσουν το βασικό επιτόκιο πάνω από το 4% μέχρι το φθινόπωρο».

Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι επίσης στο επίκεντρο στην Ευρώπη την Τετάρτη, με τις L’Oreal, ABB, EssilorLuxottica, Nordea Bank, Sandvik, Danone, Reckitt Benckiser Group, Svenska Handelsbanken και Carrefourνα είναι έτοιμες να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους.