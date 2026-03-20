Ασιατικές αγορές: Αρνητικά πρόσημα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει το επενδυτικό κλίμα

Με αρνητικά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή, ακολουθώντας τη νευρικότητα και τη μεταβλητότητα της Wall Street, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία διατηρούν τους επενδυτές σε κατάσταση ανησυχίας.

Συγκεκριμένα, ο ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε απώλειες κατά 0,82% στις 8.428,4 μονάδες, όπως και ο Nikkei της Ιαπωνίας κατά 3,38% στις 53.372,53 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκε και ο HSI του Χάνγκ Σενγκ κατά 0,91% στις 25.269,4 μονάδες. Ομοίως και ο Shanghai του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 1,24% στις 3.957,053 μονάδες.

Μόνο ο Nifty της Ινδίας κατέγραψε κέρδη κατά 0,99% στις 23.229,55 μονάδες

Υπενθυμίζεται ότι, το Ιράν επιτέθηκε την Πέμπτη στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου στον κόσμο στο Κατάρ, προκαλώντας ζημιές που αναμένεται να επηρεάσουν την ενεργειακή τροφοδοσία για τα επόμενα χρόνια, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, Σαάντ αλ-Καάμπι, δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις κατέστρεψαν το 17% της εξαγωγικής ικανότητας LNG της χώρας για τρία έως πέντε χρόνια.

Οι αμοιβαίες επιθέσεις σε κρίσιμες πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή εκτόξευσαν τις τιμές της ενέργειας.

Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, εκτιμά ότι οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια ανά βαρέλι εάν οι διαταραχές στην προσφορά συνεχιστούν έως τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν τις ανησυχίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα αναπτύξει χερσαία στρατεύματα, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Τελ Αβίβ θα αποφύγει νέες επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας «ετοιμότητα να συμβάλουν σε κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης» μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού για δέκατο μήνα, με το πενταετές στο 3,5% και το μονοετές στο 3%.