Ασία: Stop στο ράλι σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Απώλειες κατέγραψαν στην πλειονότητά τους οι ασιατικές αγορές την Τετάρτη, έπειτα από τα συνεχόμενα ρεκόρ του Nikkei στην Ιαπωνία με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιαπωνία και την πτώση των τεχνολογικών μετοχών στο Χονγκ Κονγκ.

Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την αρνητική πορεία της Wall Street, η οποία υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω της πτώσης των μετοχών τεχνολογίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την κατασκευή μικροτσίπ, τις υπηρεσίες cloud και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε 1,01%, με τις αγορές του Χονγκ Κονγκ να οδηγούν την κούρσα των απωλειών λόγω της πτώσης των μετοχών τεχνολογίας

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας Baidu Inc, Alibaba Group και JD.com σημείωσαν πτώση μεταξύ 2,7% και 5% και ήταν από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τον Hang Seng. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ Semiconductor Manufacturing International Corp έχασε 2,6% και ο διαδικτυακός κολοσσός Tencent Holdings Ltd υποχώρησε 0,7%.

Οι απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας – μετά από μια ισχυρή πορεία τους τελευταίους δύο μήνες – οφείλονται κυρίως σε ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, μετά από μια έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τα περιθώρια κέρδους της Oracle στον τομέα αυτό.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,45%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,24%. Το ιαπωνικό γιεν αποδυναμώθηκε κατά 0,38% στα 152,48 έναντι του δολαρίου, μετά την πτώση του στο επίπεδο των 150 τη Δευτέρα.

Η άνοδος των μετοχών στην Ιαπωνία επιβραδύνεται καθώς παραμένουν οι αμφιβολίες για τη δημοσιονομική πολιτική της Σανάε Τακαΐτσι. Οι ιαπωνικές αγορές δέχθηκαν επίσης πιέσεις από τα σημαντικά υψηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τις δαπάνες των νοικοκυριών τον Αύγουστο. Οι υψηλές δαπάνες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια.

Ο αυστραλιανός ASX/S&P 200 υποχώρησε κατά 0,1%.

Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας και της Νότιας Κορέας παραμένουν κλειστές λόγω των αργιών.

Η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης στο 2,5%.

Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης αναμένεται επίσης να ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική αργότερα σήμερα.