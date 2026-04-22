Ασία: Μεικτά πρόσημα στις αγορές με ρεκόρ για τον Nikkei εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei να κινείται σε ιστορικά υψηλά, ενώ οι υπόλοιποι βασικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες, εν μέσω ανησυχιών ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να παραταθεί.

Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε αύξηση κατά 0,39% στις 59.579,9 μονάδες, όπως και ο Shanghai του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 0,28% στις 4.096,616 μονάδες

Από την άλλη μεριά, πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες ASX 200 της Αυστραλίας κατά 1,18% στις 8.843,6 μονάδες, ο Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,69% στις 24.407,95 μονάδες και ο HSI του Χάνγκ Σενγκ κατά 1,42% στις 26.110,75 μονάδες.

Η άνοδος του Nikkei στηρίχθηκε και σε θετικά μακροοικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα και η χώρα κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα. Στο ταμπλό ξεχώρισε η μετοχή της SoftBank Group, η οποία σημείωσε ισχυρή άνοδο μετά την ανακοίνωση διοικητικών αλλαγών που αφορούν τη θυγατρική Arm Holdings.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix υποχώρησε, παρά τα σχέδια για μεγάλη επένδυση σε μονάδα προηγμένης συσκευασίας μικροτσίπ, ενώ τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, επηρεασμένες από την άνοδο του πετρελαίου.

Το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, με τις αγορές να ισορροπούν μεταξύ συγκρατημένης αισιοδοξίας λόγω της εκεχειρίας και έντονων ανησυχιών για το ενδεχόμενο παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναστείλουν την επίθεση κατά του Ιράν, έπειτα από σχετικό αίτημα του Πακιστάν, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην Τεχεράνη να καταθέσει ενιαία πρόταση για διαπραγματεύσεις. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών έως ότου υπάρξει ουσιαστική πρόοδος ή ολοκληρωθούν οι συνομιλίες.