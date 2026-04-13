Ασία: Η άνοδος του πετρελαίου και οι δηλώσεις Τραμπ για το Ορμούζ «ταρακούνησαν» τις αγορές

Με αρνητικά πρόσημα μπήκε η εβδομάδα στις ασιατικές αγορές καθώς η άνοδος του πετρελαίου και το διαφαινόμενο αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ δημιούργησαν αρνητικό κλίμα.

Οι ασιατικές αγορές «ταρακουνήθηκαν» από την ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, με το Brent να σημειώνει άνοδο 8% και να επιστρέφει πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων/βαρέλι τη Δευτέρα.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ υποδηλώνει συνεχιζόμενες αναταράξεις στον εφοδιασμό της Ασίας με πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Οι δείκτες KOSPI της Νότιας Κορέας και Nikkei 225 της Ιαπωνίας είχαν τις χειρότερες επιδόσεις στην Ασία, χάνοντας 0,8% έκαστος. Ο δείκτης TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,3%.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,4%ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,3%.

Οι κινεζικές αγορές ήταν κάπως ανθεκτικές, με τους δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite να παραμένουν αμετάβλητοι αλλά ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,2%, πιεσμένος από τις απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας.

Οι μαραθώνιες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, δεν κατάφεραν να αποφέρουν ουσιαστική αποκλιμάκωση στον πόλεμό τους, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει σχέδια για αποκλεισμό ιρανικών λιμένων και των Στενών του Ορμούζ.

Παρόλα αυτά, η προοπτική ενός αμερικανικού αποκλεισμού του Ορμούζ πρόσθεσε στις ανησυχίες για περισσότερες αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τις αγορές ενέργειας.

«Μπαίνουμε στην έβδομη εβδομάδα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν με την εκεχειρία να φαίνεται πλέον εύθραυστη... Με το Brent να υποχωρεί πάνω από τα 100 δολάρια ΗΠΑ/βαρέλι λόγω του κινδύνου ανανεωμένης κλιμάκωσης, οι μετοχές είναι ο προφανής αδύναμος κρίκος: έχουν ανακάμψει περισσότερο, ενώ τα ομόλογα έχουν υποχωρήσει λιγότερο», ανέφεραν οι αναλυτές της OCBC σε σημείωμα.

Οι ασιατικές αγορές είχαν καταγράψει ισχυρά κέρδη την περασμένη εβδομάδα μετά την είδηση ​​των συνομιλιών για την εκεχειρία.

Η μετοχή της TSMC υποχώρησε ελαφρώς στις συναλλαγές της Ταϊβάν τη Δευτέρα, αφού ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο κατέγραψε υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα για το α’ τρίμηνο.

Τα έσοδα της TSMC αυξήθηκαν κατά 35% στα 1,13 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν στο τρίμηνο του Μαρτίου, περισσότερο από τις προσδοκίες για 1,12 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από την υπερβολική ζήτηση στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα πλήρη κέρδη του πρώτου τριμήνου αργότερα μέσα στην εβδομάδα.