Άλμα 7% για το πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικού αργού πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 8%, φτάνοντας τα 104,8 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το Brent φτάνει στο 7,38% στα 102,2 δολάρια.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο στρατός θα επιβάλει αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία προς και από τα ιρανικά λιμάνια από τη Δευτέρα στις 10 π.μ. (ET). Διευκρίνισε ότι δεν θα παρεμποδιστούν πλοία που κατευθύνονται προς ή από μη ιρανικά λιμάνια.

«Ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει νωρίτερα την Κυριακή με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

«Από τώρα και στο εξής, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ εξετάζει περιορισμένα πλήγματα κατά του Ιράν προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι και άτομα με γνώση του θέματος.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στο Ναυτικό να εντοπίζει και να αναχαιτίζει οποιοδήποτε πλοίο σε διεθνή ύδατα έχει καταβάλει διόδια στο Ιράν για να περάσει από τα Στενά. Η στενή αυτή θαλάσσια οδός αποτελεί κρίσιμο πέρασμα που συνδέει τους παραγωγούς πετρελαίου της Μέσης Ανατολής με τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά έχει μειωθεί δραματικά λόγω της απειλής ιρανικών επιθέσεων, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε από αυτή τη διαδρομή πριν από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ θα επαναλάβει αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν. Την Τρίτη είχε συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με αντάλλαγμα την άδεια της Τεχεράνης για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά. Είχε προηγουμένως απειλήσει να βομβαρδίσει κάθε γέφυρα και εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν.

Παράλληλα, μεγάλη άνοδο σημειώβει και το φυσικό αέριο στα12,45%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 49,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα.