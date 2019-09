Υπ. Άμυνας ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε τη διεθνή τάξη που υπονομεύει το Ιράν

Την πρόθεση των ΗΠΑ να υπερασπιστούν τη διεθνή τάξη που υπονομεύεται από το Ιράν, διατράνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα ως «επίθεση άνευ προηγουμένου», τα πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου ανέφερε, μέσω του Twitter, ότι νωρίτερα συμμετείχε σε ένα συμβούλιο στον Λευκό Οίκο προκειμένου να ενημερώσει για την κατάσταση τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

I just returned to the Pentagon from a meeting at the @WhiteHouse where DoD leadership and others briefed the Commander in Chief on the situation.