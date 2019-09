Ήττα Τζόνσον στη Βρετανική Βουλή - Απειλεί με εκλογές

Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις στην Βρετανία μετά την βαριά ήττα που υπέστη στην βρετανική βουλή ο Μπόρις Τζόνσον. Το σχέδιο νόμου για την αποτροπή της αποχώρησης χωρίς συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκε, αναγκάζοντας τον Βρετανό πρωθυπουργό να ανακοινώσει ότι θα ζητήσει σήμερα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 328 ψήφους υπέρ και 301 κατά. Εκτός από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, το σχέδιο νόμου υπερψήφισαν και 21 στελέχη των Συντηρητικών, παρότι είχαν προειδοποιηθεί ότι εάν αψηφούσαν την κομματική γραμμή, θα αποπέμπονταν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Τόρις και θα στερούνταν τη δυνατότητα να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα να εκλεγούν.

Ο Τζόνσον είχε ήδη απολέσει την απόλυτη πλειοψηφία των Τόρις στο βρετανικό κοινοβούλιο νωρίτερα χθες, με τη μεταπήδηση ενός βουλευτή των Συντηρητικών σε ένα μικρό φιλοευρωπαϊκό φιλελεύθερο κόμμα. Η κυβέρνησή του είχε ήδη αναγγείλει πως εάν έχανε στην ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων, θα συγκαλούσε πρόωρες εκλογές για τη 14η Οκτωβρίου.

Η πρόταση για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα εξεταστεί σήμερα στο κοινοβούλιο. Χρειάζεται να εγκριθεί από τα δύο τρίτα των μελών του σώματος για να εγκριθεί.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Τζόνσον τόνισε ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί το αποτέλεσμα οπότε θα θέσει στη Βουλή αίτημα για διεξαγωγή εκλογών εν τούτοις για να καταστεί αυτό εφικτό πρέπει να έχουν θετική γνώμη τα 2/3 του Κοινοβουλίου με την αντιπολίτευση να έχει τονίσει επανάληψη ότι δέχεται τις εκλογές εφόσον πρώτα περάσει το νομοσχέδιο που θα αναβάλει και επισήμως το Brexit. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει πριν την ερχόμενη Δευτέρα.

Αποπέμπονται από τους Τόρις 21 «αντάρτες»

Οι βουλευτές της συμπολίτευσης που τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας στη Βουλή των Κοινοτήτων με σκοπό την αποτροπή του no-deal Brexit θα αποπεμφθούν από το κόμμα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, διευκρινίζοντας ότι ήδη άρχισε να τους ενημερώνει στέλεχος των Συντηρητικών που είναι επικεφαλής της ομάδας που εντέλλεται να τηρεί την κομματική πειθαρχία.

Τι προηγήθηκε

Η κίνηση του βουλευτή Φίλιπ Λι εντός της βουλής να αφήσει την θέση του κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τζόνσον και να ενταχθεί στις τάξεις των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, αποτέλεσε όμως το πλέον χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της χθεσινής συνεδρίασης, μια από τις κρισιμότερες στην ιστορία του Γουέστμινστερ.



Η μετακίνηση του Λι δεν είχε μόνο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα αφού στέρησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στον Μπόρις Τζόνσον ο οποίος έχει πια 319 βουλευτές έναντι 320 της αντιπολίτευσης. Στη δήλωσή του ο Λι ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «σπρώχνει τη χώρα σε καταστροφικό Brexit χωρίς συμφωνία με ανήθικα μέσα» ενώ τον κατηγόρησε ότι καταστρέφει την οικονομία και είτε «χειραγωγεί είτε τρομοκρατεί είτε ψεύδεται».

Ο Τζόνσον πάντως μιλώντας στη βουλή υποστήριξε πως οι πιθανότητες να κλειδώσει η συμφωνία για Brexit έχουν αυξηθεί και υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια για το backstop, τη ρύθμιση δηλαδή των συνόρων ανάμεσα στη βρετανική Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ επιβεβαίωσε πως τη Δευτέρα θα συναντηθεί στο Δουβλίνο με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Λέο Βαράντκαρ.

Κατηγόρησε δε τον αρχηγό των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν ότι «ετοίμαζε από το καλοκαίρι» αυτό το «νομοσχέδιο-παράδοση», το οποίο είπε δεν έχει προηγούμενο, διότι σημαίνει ότι «η Βρετανία θα φανεί ότι σηκώνει λευκή σημαία στην Ε.Ε.».

Όσον αφορά τις εκλογές, σύμφωνα με εκπρόσωπο του είχε ξεκαθαρίσει ότι «αν οι βουλευτές ψηφίσουν ενάντια στην κυβέρνησή του, τότε ο βρετανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει, με εκλογές, ποιος διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Επάνω στο θέμα αυτό είχαν τοποθετηθεί από νωρίς εξάλλου τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία είχαν συμφωνήσει ότι δεν θα στηρίξουν τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, αν προηγουμένως το νομοσχέδιο δεν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και δεν γίνει νόμος.

Κατά την διάρκεια της μέρας, πριν ακόμα ξεκινήσουν οι εργασίες της Βουλής, ο Τζόνσον είχε συνάντηση με τους «αντάρτες» του κόμματος, τους βουλευτές αυτούς που επιθυμούν να μπλοκάρουν την άτακτη έξοδο της χώρας από τη Βουλή, στηρίζοντας το νομοσχέδιο του Χίλαρι Μπεν, προσπαθώντας να τους μεταπείσει. Αυτό αποδείχθηκε μάταιο αφού σε σχετική ανακοίνωση με έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ντέιβιντ Γκοκ, ο Γκρέγκ Κλάρκ και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ τόνισαν ότι δεν έλαβαν απαντήσεις σχετικά με το γιατί η κυβέρνηση δεν έχει φέρει ακόμα μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση προς την ΕΕ για το θέμα του backstop και πως επέλθει συμφωνία με την ΕΕ πριν τις 31 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι ο πρωθυπουργός έχει απειλήσει με διαγραφή όσους Συντηρητικούς βουλευτές συμπράξουν με την αντιπολίτευση στη νομοθετική προσπάθεια για αποτροπή του «no deal», ενδεχόμενο που όπως φαίνεται δεν δείχνει να τους απασχολεί, αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη το παράδειγμα του Λι. Ο γνωστότερος ίσως εξ' αυτών Φίλιπ Χάμοντ είπε «Έχουμε αποφασίσει να περάσουμε τη γραμμή για το καλό της χώρας».

Αν πάντως μπορούσε κάποιος να αποκωδικοποιήσει πολιτικά την μέρα που πέρασε θα έλεγε πως ο Τζόνσον εξήλθε αποδυναμωμένος, έχοντας χάσει τόσο την πλειοψηφία όσο και τον έλεγχο του Brexit, ενώ το κόμμα των Φιλελευθέρων στο οποίο προσχώρησε ο Φίλιπ Λι δείχνει μεγάλος κερδισμένος, αφού αρκετοί εκ των ανταρτών των Συντηρητικών ίσως αναζητήσουν εκεί «πολιτική» στέγη.

Jessica Taylor/House of Commons via AP