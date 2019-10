Τουρκία: «Πράσινο φως» της Βουλής για την επιχείρηση στη Συρία

Την έγκρισή της για παράταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ και τη Συρία, για ακόμα ένα χρόνο, έδωσε σήμερα η τουρκική βουλή, υιοθετώντας την πρόταση που είχε καταθέσει χτες, Δευτέρα, ο πρόεδρος Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την παράταση ενός έτους της εξουσιοδότησής του στην κυβέρνηση να εκτελεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία, δηλαδή έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει η στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή ανατολικά του Ευφράτη, στη Συρία, την οποία σχεδιάζει η Άγκυρα.

Τον Οκτώβριο του 2014 η τουρκική Βουλή ενέκρινε την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στο εξωτερικό και την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Τουρκία. Η εντολή είχε διάρκεια ισχύος ενός έτους, και έκτοτε εγκρίνεται ετησίως η παράτασή της από το 2015.

«Θα συνεχίσουμε τη μάχη ανατολικά του Ευφράτη»

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της χώρας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η Τουρκία είναι το μόνο κράτος μέλος του NATO που πολεμά ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της θα συνεχίσουν την μάχη τους στα ανατολικά του Ευφράτη ποταμού.

Συγκεκριμένα, σε αναρτήσεις του στο twitter, το υπουργείο τονίζει ότι η Τουρκία «έχει υποφέρει περισσότερο από τις αιματηρές επιθέσεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης ISIS και την έχει πολεμήσει εντός και εκτός συνόρων», προσθέτοντας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν την μάχη τους.

The Turkish Armed Forces is the only Coalition and NATO army fighting the DAESH terrorist group hand-to-hand in the field in Operation Euphrates Shield. pic.twitter.com/NZtcVW2KNs

The liberation of the Dabik region, which DAESH considered sacred, by the Turkish Armed Forces in Operation Euphrates Shield, dealt the greatest military and ideological blow to this terrorist organization.