Πέρασε και επίσημα η παράταση του Brexit - Εκλογές στις 15 Οκτωβρίου ζητά ο Τζόνσον

Υπέρ της παράτασης του Brexit ψήφισαν οι βρετανοί βουλευτές και στον δεύτερο γύρο. Το νομοσχέδιο με την ονομασία «Χιλάρι Μπεν» πέρασε από τις απαραίτητες τροποποιήσεις και θα οδηγηθεί στη Βουλή των Λόρδων για να αποτελέσει νόμο του κράτους, αναγκάζοντας έτσι τον Μπόρις Τζόνσον να ζητήσει παράταση από τις Βρυξέλλες, αν δεν υπάρξει συμφωνία εξόδου μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, στη φάση αυτή το νομοσχέδιο εξασφάλισε 327 ψήφους υπέρ, έναντι 299 κατά.

BREAKING: MPs have voted to block no-deal Brexit. Yes: 327 No: 299 This would compel Boris Johnson to delay Brexit to avoid leaving without a deal on 31 October. Follow live updates: https://t.co/AYMQVGMddL pic.twitter.com/rFpxSpLkNQ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, στον πρώτο γύρο ανάγνωσης το νομοσχέδιο είχε λάβει 329 ψήφους υπέρ έναντι 300 ψήφων κατά, με τον Τζόνσον να έχει χάσει ακόμα έναν βουλευτή του σε σχέση με χτες, όταν το αποτέλεσμα ήταν 328 έναντι 301.

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός Τζόνσον δήλωσε ότι «η Βουλή ψήφισε υπέρ του τέλους των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ με αυτή την απόφαση», ενώ τόνισε ότι «απομένει στον βρετανικό λαό να αποφασίσει ποιος θα είναι πρωθυπουργός», ζητώντας εκλογές όπως άλλωστε είχε πει από την Δευτέρα, πριν αρχίσουν οι εργασίες της Βουλής.

Ακολούθως υπέβαλε πρόταση να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές στις 15 Οκτωβρίου λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν η Βουλή αρνηθεί να εγκρίνει εκείνο που προτείνει, ενώ επισήμανε ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου αν παραμένει πρωθυπουργός.

«Αν συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός μετά από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, τότε θα αποχωρήσουμε στις 31 Οκτωβρίου και ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη συμφωνία», είπε.

Ο Μπ. Τζόνσον δήλωσε ακόμα ότι η χώρα πρέπει πλέον να αποφασίσει αν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν ή εκείνος θα πάνε στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευτούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κεν Κλαρκ των Τόρις, ο παλαιότερος βουλευτής στο Κοινοβούλιο και πρώην Υπουργός ο οποίος χθες ψήφισε υπέρ του μπλόκου στο άτακτο Brexit και σήμερα υπέρ της παράτασης του Brexit, κάλεσε τον Τζόνσον να φερθεί υπεύθυνα και να πράξει όπως επιτάσσει το εθνικό συμφέρον και του ζητά η Βουλή.

