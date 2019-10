Ντ. Τραμπ: «Οι Κούρδοι δεν είναι άγγελοι, ξέρουν πως να προστατευθούν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «οι Κούρδοι δεν είναι άγγελοι και προστατεύονται πολύ καλά», στην προσπάθειά του να αντικρούσει τα πυρά της αντιπολίτευσης, που τον κατηγορεί πως εγκατέλειψε τους συμμάχους του στη μάχη εναντίον του ΙSIS.

«Οι Κούρδοι προστατεύονται πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, ενώ ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος κατηγορείται στις ΗΠΑ όπως και από τους ξένους συμμάχους του ότι «εγκατέλειψε» τους Κούρδους. «Εξάλλου, οι Κούρδοι δεν είναι άγγελοι», πρόσθεσε την ώρα που ο αντιπρόεδρός του Μάικ Πενς αναμένεται να αναχωρήσει για την Τουρκία για να συναντήσει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Trump: "The Kurds know how to fight. As I said, they are not angels." https://t.co/qKUuPxKCvA pic.twitter.com/QyQiDf0M8y