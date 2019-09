Νέα επίθεση Τραμπ στη Fed μετά τη μείωση των επιτοκίων

Με σκληρά λόγια επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον επικεφαλής της Fed μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια δανεισμού κατά 0,25%, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χαρακτηρίζει «δειλό και άτολμο» τον Τζέι Πάουελ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ζητούσε τη δραστική μείωση των επιτοκίων, χαρακτήρισε «φρικτό επικοινωνικό τύπο χωρίς όραμα και λογική» τον Πάουελ μετά την ανακοίνωση της Fed για τη μικρή μείωση των επιτοκίων.

«Ο Τζέι (Τζερόμ) Πάουελ και η ομοσπονδιακή τράπεζα απέτυχαν για άλλη μια φορά», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο Twitter. «Καθόλου κότσια, καμία λογική, κανένα όραμα! Φριχτός επικοινωνιακός τύπος!», πρόσθεσε.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!