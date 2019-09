Μπ. Τζόνσον: «Καμία παράταση στο Brexit - Δεν θέλω εκλογές»

Της Οντίν Λιναρδάτου

Δεν θα υπάρξει καμία παράταση στο Brexit δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον μετά από μια σύντομη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου επαναλαμβάνοντας πως η Βρετανία θα φύγει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου. Σε μήνυμα του προς τον Βρετανικό λαό έξω από την Ντάουνιγνκ Στριτ σημείωσε πως ο ίδιος δεν θέλει πρόωρες εκλογές χωρίς όμως να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προκηρύξει εφόσον εκλεγεί.

«Θέλω να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμα φορά, φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου, οτιδήποτε και να γίνει» είπε χαρακτηριστικά ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε πως ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία με την Ε.Ε. χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις αλλά στηρίζοντας τη θέση του σε εξής λόγους:

- η ΕΕ βλέπει την Βρετανία «να προσπαθεί»,

- η χώρα «έχει σχέδιο για την μετά-Brexit» εποχή και

- η χώρα «είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο άτακτης εξόδου».

