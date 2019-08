Κλιμακώνεται η ένταση στη Βρετανία - Παραιτήσεις και συλλογή υπογράφων

Του Γιάννη Μαντζίκου

Το πρώτο σημαντικό πολιτικά χτύπημα στον Μπόρις Τζόνσον επέφερε η αρχηγός των Συντηρητικών στη Σκωτία Ρουθ Ντέιβιντσον, η οποία υπέβαλλε σήμερα και επισήμως την παραίτηση της από το κόμμα, την ώρα που το κύμα αντιδράσεων στη Βρετανία φουντώνει μετά την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού να κλείσει την βουλή.

Στις δηλώσεις της σήμερα η Ντέιβιντσον επικαλέστηκε την ανάγκη να αφοσιωθεί στις οικογενειακές υποχρεώσεις, όμως είναι γνωστό ότι η Σκωτσέζα πολιτικός διαφωνεί με την πρόθεση του Τζόνσον να προχωρήσει στο Brexit ακόμη και χωρίς συμφωνία με την ΕΕ, εφόσον χρειαστεί. "Ο πιο απλός τρόπος να αποφύγουμε την άτακτη έξοδο από την ΕΕ είναι να ψηφίσουμε μια συμφωνία", δήλωσε η Ντέιβιντσον αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον Μπόρις Τζόνσον.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN