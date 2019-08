Λήξη συναγερμού στα γραφεία της Usa Today

Εσφαλμένες αποδείχθηκαν τελικά οι πληροφορίες για εισβολή ενόπλου στα γραφεία της εφημερίδας USA Today, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές που προχώρησαν στην εκκένωση των κτιρίου.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός μετά από αναφορές ότι ένοπλος άνδρας έχει εισβάλλει στις εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές Αρχές προειδοποίησαν την εφημερίδα για την παρουσία ενός ενόπλου. «Ο συναγερμός ήχησε στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ περιπολικά σπεύδουν στο σημείο», έγραψε η USA Today στον ιστότοπό της.

Η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των κτιρίων της εφημερίδας, ενώ συνέστησε στους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή».

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολίτες να αποχωρούν από τα κτίρια, ενώ ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από το σημείο της επιχείρησης.

