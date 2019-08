«Όχι» στο αμερικανικό αίτημα κράτησης του Ιρανικού τάνκερ

Οι δικαστικές αρχές του Γιβραλτάρ απέρριψαν το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατηθεί το ιρανικό δεξαμενόπλοιο, που ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τα χωρικά του ύδατα, βάση του σκεπτικού πως οι αμερικανικές κυρώσεις δεν είναι εφαρμοστέες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι μετά την συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν το 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε αρκετές από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί εναντίον της Τεχεράνης.

«Με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, το Γιβραλτάρ δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει τη συνδρομή που ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες», που θέλουν να «συλλάβουν» το πλοίο κατ΄εφαρμογήν των αμερικανικών κυρώσεων εναντίον του Ιράν, εξηγούν με ανακοίνωσή τους οι Αρχές.

But it said there was no equivalent sanctions regime in #Gibraltar the UK or the rest of the EU.