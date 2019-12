Φινλανδία: Εγκρίθηκε ο διορισμός της 34χρονης Σ. Μάριν ως πρωθυπουργού

Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας ενέκρινε σήμερα τον διορισμό της νεαρότερης πρωθυπουργού στον κόσμο, της 34χρονης Σάνα Μάριν του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Από τα 200 μέλη του κοινοβουλίου της χώρας, τα 99 ψήφισαν υπέρ και τα 70 κατά του διορισμού της Μάριν στην πρωθυπουργία της Φινλανδίας, ενώ 30 βουλευτές απουσίαζαν.

Όπως η ίδια έγραψε στο Twitter: «Η δουλειά για τη Φινλανδία δεν θα τελειώσει σε τέσσερα χρόνια, αλλά η χώρα θα 'χει γίνει καλύτερη. Πάνω σ' αυτό δουλεύουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία όπου κάθε παιδί μπορεί να γίνει ό,τι θέλει και κάθε άτομο μπορεί να ζήσει και να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια».

All set for the swearing of @MarinSanna, the Prime Minister-elect of @FinGovernment #Finland #genderequity pic.twitter.com/NBYhTUkjuQ