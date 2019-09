Επίθεση Σύμβουλου Τζόνσον σε δημοσιογράφους: Να πάτε στους πλούσιους Remainers

Του Γιάννη Μαντζίκου

Αίσθηση προκάλεσε η σημερινή επίθεση του Ντόμινικ Κάμινγκς συμβούλου του Μπόρις Τζόνσον προς δημοσιογράφους οι οποίοι τον ρώτησαν ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της κυβέρνησης αναφορικά με το Brexit.

Kληθείς να απαντήσει σε ερώτηση του δημοσιογράφου του SkyNews για το τι σχεδιάζει η κυβέρνηση ο Κάμινγκς είπε «Τι κάνετε εδώ; πηγαίνετε εκεί που ζουν οι πλούσιοι που στηρίζουν την παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ».

Go and talk to people who are not rich remainers.”



Boris Johnson’s aide Dominic Cummings told reporters outside his home this morning, “you guys should get out of London.” pic.twitter.com/JIuGCIr0bD