Αδιέξοδο στις Βρυξέλλες για τα «κορυφαία πόστα» - Αύριο η συνέχεια

Χωρίς να βγει «λευκός καπνός» έληξε η σύνοδος κορυφής που των «28» που ξεκίνησε χθες το απόγευμα και συνεχίστηκε σήμερα με σκοπό να πληρωθούν οι ανώτερες θεσμικές θέσεις της Ευρώπης.

Λόγω μάλιστα του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου, μιας και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά αύριο στο Στρασβούργο και χρειάζεται ως εκ τούτου έναν πρόεδρο, οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αύριο το πρωί όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

«Ο Ντόναλντ Τουσκ διέκοψε τη συνεδρίαση και συγκαλεί νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο στις 11», ανέφερε σχετικώς.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.