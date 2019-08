Διαδηλώσεις και συγκρούσεις στο Χονγκ Κονγκ

Για δωδέκατο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο Χονγκ Κονγκ με κύριο χαρακτηριστικό αυτή τη φορά τις συγκρούσεις των διαδηλωτών με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Η αστυνομία επέτρεψε τη σημερινή συγκέντρωση, όμως έχουν ξεσπάσει ήδη συγκρούσεις από το πρωί με τις δυνάμεις καταστολής να κάνουν χρήση δακρυγόνων και κανονιοφόρων νερού προκειμένου να διασπάσουν τους διαδηλωτές.

Kwai Chung’s protest route — changed after agreement with the police — winds through hills and industrial buildings.



Photo: @SiuSinGallery / HKFP.