Χονγκ Κονγκ: Νέα σύλληψη ακτιβιστή - Συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις

Στην σύλληψη του Τζόσουα Γουόνγκ την ώρα που βρισκόταν στο αεροδρόμιο προχώρησαν οι αρχές του Χονγκ Κονγκ επικαλούμενες παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.

Ο Γουόνγκ ακτιβιστής και εκ των πλέον γνωστών προσώπων των διαδηλώσεων, συνελήφθη πριν περίπου δέκα μέρες μαζί με αρκετούς άλλους ακτιβιστές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του εκπροσώπου στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter "οι αρχές με συνέλαβαν στο χώρο του αεροδρομίου για παραβίαση των όρων που μου είχαν επιβληθεί. Παρότι μου είχε επιτραπεί αρχικά να ταξιδέψω στη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι έχει γίνει λάθος στην ανάγνωση των όρων".

1/ Joshua Wong delivered the following message through his legal representative:



I was arrested by police for “breaching bail conditions” this morning at the Airport’s customs and I am detained in custody now.