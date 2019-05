Βρυξέλλες: Εκκενώνεται σιδηροδρομικός σταθμός λόγω απειλής για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στον σιδηροδρομικό σταθμό Βρυξελλών-Βορρά εξαιτίας απειλής για βόμβα με τις αστυνομικές αρχές να εκκενώνουν την περιοχή για προληπτικούς λόγους.

«Η αστυνομία ζήτησε να εκκενωθεί ο σταθμός Βρυξελλών-Βορρά. Υπάρχει περισσότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη διασταύρωση Βορρά-Μίντι αυτή τη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος των Βελγικών Εθνικών Σιδηρόδρομων.

Δείτε βίντεο:

Bomb threat in the train station beside my work. Brussel noord. Pray for me. pic.twitter.com/ybx4NG6fMW