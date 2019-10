Βρετανία: Εντοπίσθηκαν 39 πτώματα μέσα σε κοντέινερ στο Έσσεξ

Εικόνες φρίκης στη Μεγάλη Βρετανία με την αστυνομία να εντοπίζει τα πτώματα 39 ανθρώπων σήμερα σε κοντέινερ φορτηγού σε βιομηχανικό πάρκο του Έσσεξ στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Η αστυνομία κλήθηκε επί τόπου από την υπηρεσία ασθενοφόρων λίγο μετά την αποκάλυψη του μακάβριου θεάματος στο βιομηχανικό πάρκο του Γουότεργκλειντ, στο Έσσεξ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως το φορτηγό πιστεύεται ότι ήρθε από τη Βουλγαρία και είχε εισέλθει στη Βρετανία το Σάββατο από το Χόλιχεντ της Ουαλίας. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ο 25χρονος οδηγός του φορτηγού, με καταγωγή από την Βόρεια Ιρλανδία.

Ο αστυνομικός διευθυντής Άντριου Μάρινερ δήλωσε πως «Βρισκόμαστε στη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων, ωστόσο προβλέπω ότι αυτή μπορεί να είναι μια μακρόχρονη διαδικασία».

The bodies of 39 people have been found in a container at an industrial park in Essex | https://t.co/umWLRX0VIF pic.twitter.com/ROEL7T6l7u — RTÉ News (@rtenews) October 23, 2019

Μπ. Τζόνσον: Τρομαγμένος από το συμβάν



Τον αποτροπιασμό του για τραγικό συμβάν εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Με ανάρτησή του στο twitter ανακοίνωσε ότι λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών που συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία.



I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 201







ΥΠΕΣ: «Συγκλονισμένη και θλιμμένη απ' αυτό το εντελώς τραγικό επεισόδιο»

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ εξέφρασε από πλευρά της τον συγκλονισμό και τη θλίψη της. «Συγκλονισμένη και θλιμμένη απ' αυτό το εντελώς τραγικό επεισόδιο», έγραψε η Πατέλ στο Twitter. «Η αστυνομία του Έσεξ συνέλαβε ένα άτομο και πρέπει να τους δώσουμε χώρο για να διεξαγάγουν τις έρευνές τους».

Shocked & saddened by this utterly tragic incident in Grays. Essex Police has arrested an individual and we must give them the space to conduct their investigations. — Priti Patel MP (@patel4witham) October 23, 2019

Στο διαδίκτυο ήδη κυκλοφορούν και οι πρώτες εικόνες από το σημείο στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί αστυνομικές δυνάμεις:

BREAKING Lorry with 39 dead bodies found inside in Essex pictured for first time https://t.co/DaOrSNdZZK pic.twitter.com/XzXRydPask — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) October 23, 2019