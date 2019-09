Βρετανία: Απερρίφθη το αίτημα Τζόνσον για προσφυγή στις κάλπες

Απορρίφθηκε το αίτημα του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για πρόωρες εκλογές, το οποίο υπέβαλε μετά την ήττα του στο Κοινοβούλιο σχετικά με την παράταση του Brexit.

Προκειμένου να περάσει η πρόταση του Τζόνσον για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες απαιτούνταν πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή, δηλαδή τουλάχιστον 434 βουλευτές. Ωστόσο, υπέρ της έγκρισης της προκήρυξης πρόωρων εκλογών ψήφισαν μόνο 298 βουλευτές.

The House of Commons has just voted for an immediate General Election by a majority of 298 to 56. Which, of course, means that there will be no immediate General Election under the provisions of the Fixed-Term Parliaments Act.