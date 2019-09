Βασιλιάς Σαλμάν: Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή

Στην ετοιμότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, αναφέρθηκε ο Σαουδάραβας Βασιλιάς Μπιν Σαλμάν στις πρώτες του δηλώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Aramco οι οποίες φέρονται να προέρχονται από το Ιράν.

Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπιν Σαλμάν τόνισε ότι «το Βασίλειο θα υπερασπιστεί τα εδάφη του και τις εγκαταστάσεις του, ενώ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις επιθέσεις ανεξάρτητα από την προέλευση τους» και κάλεσε την διεθνή κοινότητα να «πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών»

