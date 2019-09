Αντίθετος στην έρευνα για Τραμπ ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή

Ο Κέβιν Μακκάρθι, ο ηγέτης της παράταξης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξέφρασε τις διαφωνίες του σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας παραπομπής εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα από την πρόεδρο του σώματος, Νάνσι Πελόζι.

«Η πρόεδρος Πελόζι τυγχάνει να είναι πρόεδρος αυτής της Βουλής, αλλά δεν μιλά εκ μέρους της Αμερικής όταν πρόκειται για αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μακκάρθι σε δημοσιογράφους.

«Δεν μπορεί μονομερώς να αποφασίσει ότι βρισκόμαστε σε μια έρευνα παραπομπής», πρόσθεσε ο ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα η Νάνσι Πελόζι είχε ανακοινώσει την έναρξη επίσημης έρευνας με το ερώτημα της καθαίρεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το αν επιδίωξε τη βοήθεια της Ουκρανίας για να δυσφημίσει τον Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Ο πρόεδρος πρέπει να λογοδοτήσει. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δημοκρατική κ. Πελόζι.

Υπέρ της έρευνας δύο εσωκομματικοί αντίπαλοι του Τραμπ

Δύο από τους τρεις Ρεπουμπλικάνους που διεκδικούν το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2020 εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν τη στήριξή τους στη διαδικασία που ξεκίνησαν οι Δημοκρατικοί με στόχο την καθαίρεση του Αμερικανού προέδρου.

«Η παράνομη επιχείρηση με την Ουκρανία στην οποία εμπλέκεται ο πρόεδρος είναι ένας συνδυασμός προδοσίας, δωροδοκίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων και αδικημάτων», δήλωσε ο Γουέλς, πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης.

«Το μόνο που είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ότι είναι λόγος για την απομάκρυνση (του Τραμπ) από την προεδρία», τόνισε στη διάρκεια συζήτησης που οργάνωσε ο ιστότοπος Business Insider.

Ο Γουόλς, ραδιοφωνικός παραγωγός και πρώην γερουσιαστής από το Ιλινόις, συμφώνησε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ικανός» να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε μιλώντας στην ίδια συζήτηση. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αξίζει να παραπεμφθεί (σε δίκη για την καθαίρεσή του) πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Η εκδήλωση αυτή στη Νέα Υόρκη δεν είχε εγκριθεί από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο έχει ανακοινώσει ότι στηρίζει πλήρως την επανεκλογή Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν συμμετείχε στη συζήτηση αυτή και έχει χαρακτηρίσει στο Twitter την έρευνα με στόχο την καθαίρεσή του «κυνήγι μαγισσών».

Εξάλλου ο Τραμπ έχει απορρίψει τους αντιπάλους του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνος ως «αστείους» και «γελοίους».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να μην συμμετάσχει στη συζήτηση η Έριν Περίν, αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, απάντησε ότι θα ήταν «ανώφελη».

Έρευνα του Reuters/ Ipsos που διενεργήθηκε το διάστημα 16 με 20 Σεπτεμβρίου δείχνει ότι το 82% των εγγεγραμμένων Ρεπουμπλικάνων εγκρίνουν το έργο του Τραμπ ως προέδρου. Άλλη δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι το 37% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη για την καθαίρεσή του, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 41% που είχε την ίδια άποψη νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

Οργισμένη αντίδραση Τραμπ: Θα πιστέψετε ένα Κυνήγι Μαγισσών;

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση ενάντια στην απόφαση των Δημοκρατικών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων που ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα την έναρξη επίσημης έρευνας με το ερώτημα της παραπομπής του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

«Ανοησίες ενός Κυνηγιού Μαγισσών», χαρακτήρισε την έρευνα.

«Μια τόσο σημαντική ημέρα στα Ηνωμένα Έθνη, τόση πολύ δουλειά και τόση επιτυχία, και οι Δημοκρατικοί αποφάσισαν σκοπίπως να την διαλύουν και να την απαξιώσουν με περισσότερες έκτακτες ειδήσεις με ανοησίες ενός Κυνηγιού Μαγισσών», είπε ο Τραμπ στο twitter.

«Μπορείτε να το πιστέψετε;».

