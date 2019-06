Συναγερμός στον Περσικό - Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια

Επεισόδιο με εκρήξεις σημειώθηκε το πρωί σε δύο δεξαμενόπλοια που βρίσκονταν στον Κόλπο του Ομάν, με τα 44 μέλη των πληρωμάτων να διασώζονται από το ναυτικό του Ιράν και να είναι ασφαλή.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημάνει για μια ακόμη φορά συναγερμό στην περιοχή, όπως είχε συμβεί και τον περασμένο μήνα, μετά από ανάλογο επεισόδιο σε λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σε επιφυλακή βρίσκονται τόσο οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και των γειτονικών χωρών όσο και ο αμερικανικός στόλος και οι βρετανικές δυνάμεις που πλέουν πέριξ του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές καταγράφει άλμα της τάξης του 4%, εξαιτίας των ανησυχιών για την ομαλή τροφοδοσία, καθώς από τονΚόλπο του Ομάν διέρχεται το ένα τρίτο περίπου των ποσοτήτων που διακινούνται μέσω θαλάσσης.

Initial aerial footage from the scene of Front Altair in the Sea of #Oman. #Iran pic.twitter.com/qBIxuWxo04 — Aurora Intel (@AuroraIntel) June 13, 2019

Σημειώνεται ότι οι ναυτιλιακές αρχές της Νορβηγίας εξέδωσαν ήδη ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν πως το δεξαμενόπλοιο Front Altair δέχθηκε «επίθεση» καθώς έπλεε ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν, αφού σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις σε αυτό. Ωστόσο, η εταιρεία τεχνικής διαχείρισης του πλοίου International Tanker Management ανακοίνωσε ότι τα αίτια των εκρήξεων στο πλοίο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Σύμφωνα και με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, οι εκρήξεις πιστεύεται ότι έγιναν μετά από επίθεση εναντίον των τάνκερ, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιες χώρες εμπλέκονται.

Πηγές που επικαλείται η βρετανική Daily Mail αναφέρουν πως τα δεξαμενόπλοια φέρονται να χτυπήθηκαν από τορπίλες και μαγνητικές νάρκες.

M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.



Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.



Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b — Maya Al Amri/قابوس (@maya_alamri2) 13 Ιουνίου 2019

Αξιωματούχος στο λιμάνι Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εκπρόσωπος της νορβηγικής εταιρείας Frontline, στην οποία ανήκει το πλοίο, ανέφεραν πως το Front Altair, με σημαία Νήσων Μάρσαλ τυλίχθηκε στις φλόγες. Το δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει 75.000 τόνους νάφθας -μιας πετροχημικής πρώτης ύλης- από το Αμπού Ντάμπι προτού αποπλεύσει.

«Υπάρχουν υποψίες ότι το Front Altair χτυπήθηκε από τορπίλη», δήλωσε ο Βου Ι-Φανγκ, διευθύνων σύμβουλος του τμήματος επιχειρήσεων πετροχημικών της CPC Corp στο Reuters.

مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز الخليج للأبحاث د. مصطفى العاني: #أميركا ربما تلجأ لضرب السفن الإيرانية ردا على أعمالها العدائية pic.twitter.com/BNzY7tprRH — الحدث (@AlHadath) 13 Ιουνίου 2019

Exclusive video by @uunionnews shows one of the tankers attacked near #Oman gulf on fire. pic.twitter.com/msKLPfAcHn — Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) 13 Ιουνίου 2019

Στο μεταξύ, o Πατ Άνταμσον, εκπρόσωπος της Frontline, διέψευσε πληροφορίες που είχε μεταδώσει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA για βύθιση του τάνκερ Front Altair.

«Υπάρχουν φωτογραφίες από ένα σκάφος διάσωσης που κάνει κύκλους γύρω από το πλοίο και το σκάφος δεν έχει βυθιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, επικαλούμενος την πιο πρόσφατη πληροφορία που είχε λάβει λίγα λεπτά νωρίτερα από την τεχνική διαχείριση του πλοίου. Σε νεότερη ανακοίνωση η Frontline αναφέρει ότι το πλοίο εξακολουθεί να φλέγεται και ότι συνεργεία διάσωσης βρίσκονται επιτόπου.

#BREAKING:: @iribnewsFa releases images of a burning tanker in the Gulf pic.twitter.com/nMZYF9fpWQ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 13 Ιουνίου 2019

Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο είναι το Kokuka Courageous με σημαία Παναμά -της ιαπωνικής ναυτιλιακής εταιρείας Kokuka Sangyo Ltd- που είχε αποπλεύσει από τη Σαουδική Αραβία. Εκπρόσωπος της εταιρείας BSM Ship Management που διαχειρίζεται το πλοίο ανέφερε πως το πλοίο υπέστη βλάβη στη δεξιά πλευρά του κύτους «από φερόμενη επίθεση». Ο καπετάνιος και το πλήρωμα διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν, ενώ ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε ελαφρά κατά το περιστατικό και του παρασχέθηκαν πρώτες. Το Kokuka Courageous παραμένει στην περιοχή και δεν διατρέχει κίνδυνο να βυθιστεί. «Το φορτίο μεθανόλης που μεταφέρει παραμένει ανέπαφο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η νορβηγική διεύθυνση ναυτιλιακών υποθέσεων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «επίθεση που δέχθηκε και το δεξαμενόπλοιο Kokuka Courageous».

Την είδηση για την επίθεση επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της ιαπωνικής εταιρείας Kokuka Sangyo Ltd σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

LATEST: Owners of the second tanker attacked in the Gulf of Oman says their ship was damaged by a blast. The cause remains unknown https://t.co/5MscIZD16M pic.twitter.com/fA3dgPzY3B — Bloomberg (@business) 13 Ιουνίου 2019

Όπως ανακοίνωσε ο Πέμπτος Στόλος, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παρείχε βοήθεια σε ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια, αφού έλαβε δύο σήματα κινδύνου. «Έχουμε ενημερωθεί για τη φερόμενη επίθεση σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στην περιοχή δέχθηκε δύο ξεχωριστά σήματα κινδύνου στις 6:12 π.μ. τοπική ώρα και ένα δεύτερο στις 07:00 πμ», δήλωσε ο Τζόσουα Φρέι του Πέμπτου Στόλου.

Η ναυτιλιακή εφημερίδα Tradewinds, επικαλούμενη πηγές που δεν κατονομάζει, αναφέρει πως το δεξαμενόπλοιο Front Altair χτυπήθηκε από τορπίλη, ωστόσο η ιδιοκτήτρια εταιρεία Frontline δεν έχει σχολιάσει ακόμη την είδηση αυτή.

Σύμφωνα με το Reuters εκκενώθηκαν τα εμπλεκόμενα δεξαμενόπλοια και τα πληρώματά τους είναι ασφαλή. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε πως «σαράντα τέσσερις ναυτικοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ-ε Ζασκ».

Σύμφωνα με τις συντεταγμένες που έδωσε το Βρετανικό Ναυτικό το περιστατικό συνέβη περίπου 25 ν.μ. ανοικτά των ακτών του Ιράν. Παράλληλα, τo βρετανικό Ναυτικό προχώρησε σε έκτακτη προειδοποίηση στα πλοία του ώστε να κινούνται με εξαιρετική προσοχή στον Κόλπο και διευκρίνισε ότι ερευνά το περιστατικό.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε πως τα δύο περιστατικά με τα τάνκερ στον κόλπο του Ομάν είναι «ύποπτα» και έκανε έκκληση για περιφερειακό διάλογο ώστε να αποφευχθούν εντάσεις.

Ο Ζαρίφ έγραψε στο Twitter πως «οι επιθέσεις, που αναφέρεται πως έγιναν σε σχετιζόμενα με την Ιαπωνία» πετρελαιοφόρα, πραγματοποιήθηκαν ενώ ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε συναντιόταν με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Χαμενεΐ «για εκτεταμένες και φιλικές συνομιλίες».

«Ο χαρακτηρισμός ύποπτο δεν μπορεί καν στοιχειωδώς να περιγράψει αυτό που φαίνεται πως έγινε σήμερα το πρωί», συμπλήρωσε.

Ανησυχία εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ιράν για τις φερόμενες επιθέσεις σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια περιφερειακή συνεργασία ασφάλειας για την προστασία των στρατηγικής σημασίας θαλασσίων οδών.

«Όλες οι χώρες στην περιοχή πρέπει να προσέξουν να μην πέσουν στην παγίδα αυτών που επωφελούνται από την έλλειψη περιφερειακής ασφάλειας», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Μαΐου είχαν δεχθεί επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ τέσσερα πλοία, δύο από τη Σαουδική Αραβία, ένα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα από την Νορβηγία. Το επεισόδιο εκείνο είχε προκαλέσει σφοδρή ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις. Επίσημα το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία.

Φωτογραφία: AP