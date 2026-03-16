UniCredit: Υπέβαλε δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών για την Commerzbank

Σε μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη προχώρησε τη Δευτέρα η UniCredit, ανακοινώνοντας την υποβολή εθελοντικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση των τίτλων της Commerzbank.

Η κίνηση, η οποία ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 10 του γερμανικού νόμου περί εξαγορών, στοχεύει στην απεμπλοκή της UniCredit από τους περιορισμούς που θέτει το όριο του 30%, επιτρέποντάς της να αυξήσει τη συμμετοχή της χωρίς ωστόσο να επιδιώκει –επί του παρόντος– τον πλήρη έλεγχο του γερμανικού ιδρύματος.

Η UniCredit ελέγχει ήδη άμεσα το 26% της Commerzbank, ενώ διατηρεί ένα επιπλέον 4% μέσω παραγώγων (total return swaps).

Με τη νέα πρόταση, ο ιταλικός κολοσσός επιδιώκει να υπερβεί το όριο του 30% καθώς η τράπεζα θα μπορεί να αγοράζει ελεύθερα μετοχές από τη δευτερογενή αγορά στο μέλλον, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόζει τη θέση της λόγω των προγραμμάτων επαναγοράς (buybacks) της Commerzbank.

Η BaFin αναμένεται να ορίσει την επίσημη αναλογία τις επόμενες ημέρες και η UniCredit εκτιμά πως αυτή θα διαμορφωθεί στις 0,485 μετοχές UniCredit για κάθε 1 μετοχή Commerzbank.

Η τιμή αυτή συνεπάγεται αποτίμηση 30,8 ευρώ ανά μετοχή για τη γερμανική τράπεζα, προσφέροντας premium 4% σε σχέση με το κλείσιμο της 13ης Μαρτίου.

Η επίσημη έναρξη της πρότασης τοποθετείται στις αρχές Μαΐου, με περίοδο αποδοχής τεσσάρων εβδομάδων, ενώ παράλληλα, η UniCredit θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του Μαΐου για την έγκριση της απαραίτητης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (settlement) αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027, καθώς εκκρεμούν οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές αρχές.

Παρά τη μεγάλη αυτή κίνηση, η διοίκηση της UniCredit καθησύασε τους μετόχους της πως η πρόταση για επαναγορά μετοχών ύψους 4,75 δισ. ευρώ παραμένει στο τραπέζι για την Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στη μερισματική της πολιτική.

Επίσης, εφόσον η UniCredit δεν αποκτήσει τον έλεγχο, η κεφαλαιακή επίπτωση της κίνησης χαρακτηρίζεται ως «αμελητέα».

«Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια πιο εποικοδομητική δέσμευση με την Commerzbank και τους κοινωνικούς εταίρους της», αναφέρει η ανακοίνωση της UniCredit, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση σε μια νέα φάση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Μιλάνου και Φρανκφούρτης.