Τράπεζες: Πώς «χρυσώνουν» τους μετόχους - Τα μερίσματα που θα διανείμουν

Ενισχυμένες θα είναι οι διανομές κερδών που θα λάβουν οι μέτοχοι των τεσσάρων μεγάλων συστημικών τραπεζών για τη χρήση του 2025, υποδεικνύοντας τη θετική πορεία του χρηματοπιστωτικού κλάδου της Ελλάδας.

Σημειώνεται πως σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, η Τράπεζα Πειραιώς «ανοίγει την αυλαία» των Γενικών Συνελεύσεων των τραπεζών. Έπονται χρονικά η Eurobank (28 Απριλίου), η Εθνική Τράπεζα (30 Απριλίου), η Apha Bank (26 Ιουνίου) ενώ η Γ.Σ. της CrediBank είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιουλίου και η Γ.Σ. της Optima Bank είναι προγραμματισμένη για τις 5 Μαΐου.

Η Τράπεζα Πειραιώς καλείται να εγκρίνει την πρόταση για τη διανομή ποσού περίπου 494 εκατ. ευρώ σε μετρητά, επιπλέον του προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. που εκτελέστηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 202. Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Πειραιώς έχει θέσει ως στόχο για την περίοδο την αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10% ετησίως και η διανομή συνολικών μερισμάτων 5 δισ. ευρώ.

Η Eurobank αναμένεται να διανείμει ένα ποσό κοντά στο 1 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη ανακοινώσει διανομή μερίσματος 717 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Ακόμα, έχει ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ύψους 288 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιήσει για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση της μετοχής για τους μετόχους της.

Η Εθνική Τράπεζα κινείται προς συνολική διανομή κερδών που θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό διανομής κερδών από τη χρήση 2025 ανέρχεται σε 60% που αντιστοιχεί σε 700 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση της ΕΤΕ θα ζητήσει στη Γ.Σ. έγκριση ενός έκτακτου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank αναμένεται να προχωρήσει στη διανομή κερδών περίπου 519 εκατ. ευρώ, ποσού ισόποσα κατανεμημένου μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών.