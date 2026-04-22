Τράπεζα Πειραιώς: Διανομές 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 - Τα οφέλη από την Εθνική Ασφαλιστική και η ανάπτυξη της Snappi

Σε 5 δισ. ευρώ θα ανέλθουν οι διανομές της Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της μέχρι το 2030, με στόχο του διπλασιασμό του μερίσματος μέχρι το 2030 (στα 0,8 ευρώ ανά μετοχή), όπως ειπώθηκε στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Η διοίκηση της τράπεζας αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στα οφέλη που αναμένει για τη χρήση του 2026 από την Εθνική Ασφαλιστική, την ανάπτυξη της neobank Snappi καθώς και στο κατά πόσο η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να επηρεάζει την κερδοφορία της μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτος.

Ο CEO της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στα οφέλη της τράπεζας από ενδεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει τις ανησυχίες για μια ενεργειακή κρίση στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις των επενδυτών για μια ή και περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ προκειμένου να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο κ. Μεγάλου ανέφερε πως η Πειραιώς αναμένει άνοδο στα καθαρά κέρδη από τόκους (NII) κατά 50 εκατ. ευρώ, για κάθε αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ της τάξης των 25 μονάδων βάσης.

Σημειώνεται πως η επόμενη απόφαση της ευρωτράπεζας επί της νομισματικής της πολιτικής αναμένεται στις 30 Απριλίου και οι αγορές δεν αναμένουν αλλαγές στα επιτόκια της την ερχόμενη Πέμπτη. Κορυφαίοι αξιωματούχοι της Φρανκφούρτης έχουν υπογραμμίζει πως θέλουν να έχουν περισσότερα δεδομένα για την οικονομία της Ευρωζώνης προτού υπάρξει αλλαγή στην επιτοκιακή πολιτική.

Ωστόσο -και με δεδομένο το ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα είναι παρούσες, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο-, οι αγορές δίνουν 37% πιθανότητες για δύο αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης (0,50%) μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου του 2026.

Η Εθνική Ασφαλιστική

Σχετικά με το οφέλη της Πειραιώς από την Εθνική Ασφαλιστική, ο κ. Μεγάλου είπε πως τα κέρδη που θα αποφέρει η εταιρεία για την τράπεζα στο σύνολο της χρήσης του 2026 υπολογίζονται στα 100 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος είπε πως «το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ».

Σημείωσε επίσης πως με την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής η Πειραιώς «έχει ως στόχο τη διεύρυνση του λειτουργικού μας μοντέλου, με τα έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες να αποτελούν επιπλέον πυλώνα διαφοροποίησης των πηγών εσόδων.

Η εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του Ομίλου σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αξιοποιώντας το υφιστάμενο ισχυρό δίκτυο πωλήσεων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων της Πειραιώς».

Η Snappi

Σχετικά με την Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Μεγάλου είπε πως «μας επιτρέπει να προσφέρουμε προσωπικές και επιχειρηματικές τραπεζικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα».

Ακόμα, αποκάλυψε πως μέχρι την Τρίτη οι πελάτες της Snappi είχαν φτάσει τους 96.000 και πως μέχρι την Παρασκευή θα φτάσουν τους 100.000 («στις επόμενες 2 – 3 μέρες», όπως δήλωσε ο ίδιος).

Ανάπτυξη και διανομές στους μετόχους

Αναφορικά με τις επιδόσεις για τη χρήση του 2025, ο CEO της Πειραιώς είπε πως «ο δείκτης κόστους προς κύρια έσοδα διαμορφώθηκε στο 33%, παραμένοντας σε κορυφαίο επίπεδο λειτουργικής αποτελεσματικότητας στην Ευρώπη, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 2% την ώρα που κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε στο 73%».

Μιλώντας για το στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς κατά την περίοδο 2026-2030, τόνισε πως το πλάνο της τράπεζας «επικεντρώνεται σε τρεις κύριες προτεραιότητες:

Ισχυρή και κερδοφόρος ανάπτυξη, αξιοποιώντας τη διεύρυνση του ενεργητικού και τη δημιουργία εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με έμφαση στην πειθαρχία κόστους, την ψηφιοποίηση, και τις στοχευμένες επενδύσεις στην ανάδειξη και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογική εξέλιξη Βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου εστιάζοντας στη θωράκιση του ισολογισμού, στη διατήρηση υψηλών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και στην αύξηση των διανομών στους μετόχους».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μεγάλου ανέφερε πως η Πειραιώς επιδιώκει διπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή, στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή για το 2030 από τα 0,40 ευρώ ανά μετοχή το 2025.

«Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος. Συνολικά, περίπου 5 δισ. ευρώ αναμένεται να διανεμηθούν στους μετόχους της Πειραιώς για τα κέρδη της περιόδου 2025-2030» σημείωσε ο CEO της τράπεζας.

«Η μέχρι τώρα συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, σε συνδυασμό με τις ρεαλιστικές παραδοχές που έχουμε θέσει, ενισχύουν την αισιοδοξία μας για την επιτυχία των στόχων μας. Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την ελληνική οικονομία και να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία μία συνεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία» κατάληξε ο κ. Μεγάλου.

Το σενάριο για ανάπτυξη 1,5% στην Ελλάδα και πληθωρισμό έως 5%

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δ.Σ. της Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, είπε πως εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή «οι διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις, οι ενεργειακές αναταράξεις, και οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις δημιουργούν, νέες και αυξανόμενες αβεβαιότητες. Ειδικά η Ευρώπη, βρίσκεται, όσο ποτέ άλλοτε, αντιμέτωπη με κρίσιμες προκλήσεις που απειλούν τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία και τη σταθερότητά της».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως ο αναμενόμενος ρυθμός για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, τις αντιδράσεις των διεθνών αγορών ενέργειας, και τα μέτρα διαχείρισης στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής.

Πρόσθεσε πως με βάση τις εκτιμήσεις της Πειραιώς ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας για το σύνολο του 2026 φαίνεται να υποχωρεί στο 1,5% και ο πληθωρισμός στη χώρα μας στο 5% για το σύνολο του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται πως προ της έναρξης του πολέμου η τράπεζα «έβλεπε» ανάπτυξη 1,9% με 2% και πληθωρισμό στο 2,4% για την Ελλάδα.