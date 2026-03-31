SNAPPI: Νέα εργαλεία, συνεργασίες και ψήφος εμπιστοσύνης της Πειραιώς

Ψήφο εμπιστοσύνης στη SNAPPI δίνει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με τον CEO Χρήστο Μεγάλου να αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της neobank για την προσέγγιση των νεότερων γενεών, σε ένα περιβάλλον όπου η τραπεζική μετασχηματίζεται σε εμπειρία. Στο επίκεντρο βρίσκονται η τεχνολογία, οι συνεργασίες με ισχυρούς παίκτες της αγοράς και τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αλλάζουν τον τρόπο διαχείρισης των καθημερινών συναλλαγών.

Με αιχμή την τεχνολογία και στόχο τη δημιουργία μιας διαφορετικής τραπεζικής εμπειρίας, η SNAPPI περνά στη φάση της ωρίμανσης, μόλις έξι μήνες μετά την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας. Το ανανεωμένο app, οι νέες λειτουργίες προσωποποίησης και τα εργαλεία διαχείρισης καθημερινών συναλλαγών αποτυπώνουν τη φιλοσοφία μιας neobank που δεν ανταγωνίζεται μόνο άλλους παίκτες, αλλά επαναπροσδιορίζει και το ίδιο το τραπεζικό μοντέλο. Την ίδια στιγμή, στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς ενισχύουν το οικοσύστημα της SNAPPI, ενώ η τεχνολογική βάση που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη Natech επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών.

Χρήστος Μεγάλου: «Ανταγωνιζόμαστε τον εαυτό μας»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζα Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, έδωσε τον τόνο της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε στο Hub της neobank, υπογραμμίζοντας ότι η SNAPPI αποτελεί μια συνειδητή επιλογή στρατηγικού μετασχηματισμού για τον όμιλο.

Όπως ανέφερε, η δημιουργία της neobank ξεκίνησε περίπου πριν από έναν χρόνο, μέσα από συζητήσεις με τον Θανάση Ναυρόζογλου και με αφετηρία την τεχνογνωσία της Natech. Η κοινή αντίληψη ήταν ότι η αγορά αλλάζει με ταχύτητα και ότι υπάρχει ένα απαιτητικό κοινό, το οποίο δεν αναζητά απλώς τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά ολοκληρωμένες εμπειρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η SNAPPI σχεδιάστηκε εξαρχής για να απευθυνθεί σε ένα κοινό που είναι εξοικειωμένο με το διαδίκτυο, παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και έχει υψηλές απαιτήσεις από τις ψηφιακές υπηρεσίες. Πρόκειται κυρίως για ηλικίες 18 έως 40 ετών, ένα κοινό που διαφοροποιείται σημαντικά από τη μέχρι σήμερα γνωστή πελατειακή βάση των τραπεζών.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η SNAPPI δεν είναι ένα στατικό εγχείρημα, αλλά μια δυναμική πλατφόρμα που εξελίσσεται διαρκώς. Ήδη, στους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της, έχει προσελκύσει περίπου 75.000 πελάτες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φιλοσοφία του «self-disruption», σημειώνοντας ότι η Πειραιώς επιλέγει να ανταγωνιστεί τον ίδιο της τον εαυτό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «μέσα από τη SNAPPI επιχειρείται μια ανατροπή του παραδοσιακού τραπεζικού μοντέλου, με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανάπτυξη γίνεται σταδιακά, με συνεχή προσθήκη προϊόντων και λειτουργιών. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ευελιξία και τη γρήγορη προσαρμογή, σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες των πελατών μεταβάλλονται διαρκώς.

Η CEO της Snappi, Gabriella Kindert δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά και είμαστε πολύ υπερήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Αυτή η πλατφόρμα ήρθε για να καλύψει όλα όσα θέλουν οι πελάτες από μία neobank που διαθέτει όμως και το ανθρώπινο στοιχείο».

Θανάσης Ναυρόζογλου: Η τεχνολογία ως συνεχής αφετηρία

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της SNAPPI και CEO της Natech, Θανάσης Ναυρόζογλου, περιέγραψε τη SNAPPI ως έναν «ζωντανό οργανισμό» που εξελίσσεται συνεχώς.

Χρησιμοποιώντας την αναλογία ενός παιδιού, εξήγησε ότι η neobank δεν περίμενε να ωριμάσει για να παρουσιαστεί στην αγορά, αλλά ξεκίνησε από νωρίς να δοκιμάζει, να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Αυτή η προσέγγιση, όπως είπε, είναι βαθιά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της τεχνολογίας.

«Ένα από τα βασικά στοιχήματα ήταν ο σχεδιασμός μιας αρχιτεκτονικής που να επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα, όπου οι αλλαγές είναι συχνά δύσκολες και χρονοβόρες, η SNAPPI στηρίζεται σε μια ευέλικτη τεχνολογική βάση που επιτρέπει γρήγορες προσαρμογές. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας στις ομάδες», είπε ο κ. Ναυρόζογλου, ενώ εξήγησε, ότι οι ομάδες της SNAPPI καλούνται να αφουγκράζονται την αγορά, να αναγνωρίζουν τα λάθη και να προσαρμόζονται συνεχώς. «Η αποδοχή της αποτυχίας ως μέρος της διαδικασίας αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της κουλτούρας», πρόσθεσε.

Η έννοια της «εμπειρίας SNAPPI» αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Ναυρόζογλου, τον πυρήνα της στρατηγικής. Κάθε λειτουργία, κάθε υπηρεσία και κάθε βελτίωση σχεδιάζεται με γνώμονα τη συνολική εμπειρία του χρήστη, η οποία δεν θεωρείται ποτέ ολοκληρωμένη, αλλά βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη.

Στρατηγικές συνεργασίες και οικοσύστημα υπηρεσιών

Ένα από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της SNAPPI είναι η ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος μέσω συνεργασιών με ισχυρούς παίκτες της αγοράς. Ο κ. Μεγάλου μας είπε ότι μεταξύ των συνεργατών περιλαμβάνονται η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Εθνική Ασφαλιστική, η Vodafone, η Public, καθώς και ο ΟΑΣΑ. Μάλιστα το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης και ο CEO της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας.

Να σημειώσουμε ότι οι συνεργασίες αυτές δεν έχουν μόνο εμπορικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της καθημερινής χρηστικότητας της πλατφόρμας. Μέσω αυτών, η SNAPPI επιδιώκει να προσφέρει προστιθέμενη αξία στους χρήστες, ενσωματώνοντας υπηρεσίες που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας.

Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη διεθνή τάση για δημιουργία «embedded finance» λύσεων, όπου οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ενσωματώνονται σε ευρύτερα οικοσυστήματα προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, οι συνεργασίες αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους διείσδυσης στην αγορά, ιδιαίτερα σε νεότερα κοινά που αναζητούν ευκολία, ταχύτητα και ενιαία εμπειρία.

Νέα εργαλεία: Προσωποποίηση, ευχρηστία και AI

Το ανανεωμένο app της SNAPPI ενσωματώνει μια σειρά από νέα εργαλεία που εστιάζουν στην προσωποποίηση και την ευχρηστία.

Η εμπειρία του χρήστη προσαρμόζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στις προσωπικές του προτιμήσεις, καθώς μπορεί να επιλέξει το χρώμα της εφαρμογής, τον τρόπο εμφάνισης των πληροφοριών, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχεται η πλατφόρμα. Παράλληλα, έχουν ενσωματωθεί επιλογές προσβασιμότητας, όπως η δυνατότητα αλλαγής μεγέθους γραμματοσειράς.

Το dashboard συγκεντρώνει σε μία ενιαία οθόνη όλους τους λογαριασμούς και τις βασικές πληροφορίες, επιτρέποντας στον χρήστη να έχει άμεση εικόνα της οικονομικής του κατάστασης. Η ύπαρξη ενσωματωμένης μπάρας αναζήτησης διευκολύνει περαιτέρω την πλοήγηση.

Σημαντική προσθήκη αποτελεί η ενσωμάτωση των digital wallets, όπως το Google Wallet και το Apple Wallet, ενισχύοντας τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νέα εργαλεία διαμοιρασμού εξόδων. Η λειτουργία split the bill επιτρέπει τον άμεσο καταμερισμό ενός λογαριασμού μέσω QR code ή link, απλοποιώντας σημαντικά τις συναλλαγές μεταξύ φίλων. Αντίστοιχα, το request to pay δίνει τη δυνατότητα αποστολής αιτήματος πληρωμής με λίγα μόνο βήματα.

Παράλληλα, η προσθήκη εργαλείων analytics επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τις δαπάνες τους και να αποκτούν καλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ανάγκη της νεότερης γενιάς για οικονομική διαχείριση.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η εφαρμογή ενσωματώνει έναν εξελιγμένο ψηφιακό βοηθό, ο οποίος δεν περιορίζεται σε ενημερωτικές λειτουργίες, αλλά μπορεί να εκτελεί εντολές, όπως η αποστολή χρημάτων σε επαφές, μέσω απλών φυσικών εντολών.