Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που πρότεινε η ελβετική κυβέρνηση για την UBS ενδέχεται να έχουν διαρκή αντίκτυπο στην οικονομία της Ελβετίας, σύμφωνα με μελέτη που ανατέθηκε από την ίδια την τράπεζα, καθώς εντείνεται η αντιπαράθεση γύρω από τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος.

Η Ελβετία αυστηροποιεί το τραπεζικό πλαίσιο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μετά την κατάρρευση της Credit Suisse το 2023 και την εξαγορά της από την UBS, στο πλαίσιο κρατικής διάσωσης.

Σύμφωνα με κυβερνητική πρόταση, η οποία απαιτεί από τον τραπεζικό όμιλο να στηρίζει πλήρως τις ξένες θυγατρικές του με κεφάλαια Common Equity Tier 1, το ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελβετίας θα μπορούσε να μειωθεί κατά 1,3% έως 3,9% σε ορίζοντα δεκαετίας, όπως αναφέρει η συμβουλευτική εταιρεία BAK Economics στην έκθεσή της.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι το θέμα της μελέτης καθορίστηκε από την UBS, ωστόσο η έρευνα διεξήχθη ανεξάρτητα από την BAK Economics, στηριζόμενη σε σενάρια συρρίκνωσης της πιστωτικής επέκτασης λόγω κανονιστικών παρεμβάσεων και σε προσομοιώσεις αλυσιδωτών επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία.

Από την πλευρά της, προηγούμενη ανάλυση κόστους-οφέλους για την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία ανατέθηκε από την ελβετική κυβέρνηση, κατέληξε ότι οι αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα ενίσχυαν την ανθεκτικότητα των τραπεζών, θα περιόριζαν τον ηθικό κίνδυνο και θα βελτίωναν την ικανότητα απορρόφησης ζημιών σε περιόδους κρίσης.