Jefferies: Ανεβάσει την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς - Οι εκτιμήσεις για κέρδη και έσοδα

Η Jefferis προχώρησε στην αναβάθμιση της τιμής-στόχου για την Τράπεζα Πειραιώς, σημειώνοντας την ενισχυμένη αποδοτικότητα της ελληνικής τράπεζας στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου 2026-2030 που παρουσίασε προ εβδομάδων η διοίκηση της Πειραιώς.

Σε σχετική έκθεση της (20 Απριλίου0, η Jefferies αναβάθμισε την τιμή-στόχο για την τράπεζα στα 10,30 ευρώ έναντι 8,60 ευρώ, με τη σύσταση να διατηρείται στο «buy».

Η Jefferies προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% ετησίως, από τα 0,9 ευρώ το 2026 στα 1,11 ευρώ το 2028, σε μια ετήσια αύξηση κοντά στο 10%.

Η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 16%, με την Jefferies να σημειώνει πως η μετοχή της Πειραιώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 10% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, γεγονός που ενισχύει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι αναλυτές της Jefferies κάνουν λόγο για την ενισχυμένη αποδοτικότητα, προβλέποντας πως ο δείκτης κόστους προς έσοδα (CIR) θα διαμορφωθεί κοντά στο 30% μέχρι το 2030.

Για την κεφαλαιακή επάρκεια της Πειραιώς, προβλέπεται πως ο δείκτης CET1 θα διαμορφωθεί κοντά στο 13% το 2026, με σταδιακή ενίσχυση προς το 13,5% έως το 2030, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανά πρόσθετα οφέλη.

Για τις διανομές προς τους μετόχους της τράπεζας, σημειώνεται πως η διοίκηση της Πειραιώς στοχεύει σε διανομές περίπου 5 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-2030, περίπου στο 50% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση του payout ratio έως το 65% και σε μερισματική απόδοση που ξεπερνά το 8%, καθιστώντας τη μετοχή ιδιαίτερα ελκυστική.

Αναφορικά με την Εθνική Ασφαλιστική, η Jefferies σημειώνει πως η ασφαλιστική δραστηριότητα αναδεικνύεται σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Από το 2027 και μετά, η λήξη συμφωνιών αποκλειστικότητας ανοίγει τον δρόμο για πλήρη αξιοποίηση του δικτύου της τράπεζας, ενισχύοντας τα έσοδα από προμήθειες.

Για το 2026, η Jefferies αναμένει ισχυρή πιστωτική επέκταση για το πρώτο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) να επιταχύνονται στη συνέχεια του 2026. Τα έσοδα προμηθειών εμφανίζουν δυναμική, ενώ οι καταθέσεις παρουσιάζουν εποχική κάμψη.